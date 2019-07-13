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Во Франции показали атомную подлодку нового поколения. Ее собирали 12 лет

14.07.2019 10:36 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Первая из шести французских атомных подлодок нового поколения "Барракуда" покинула строительный зал в Шербуре, где ее собирали более десяти лет. Об этом сообщает RFI.
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Церемония состоялась за два дня до национального праздника - Дня взятия Бастилии, 12 июля в ней приняли участие президент Эмманюэль Макрон и министр обороны Флоранс Парли.

По словам Макрона, было задействовано 10 000 человек 400 различных профессий.

Президент Франции напомнил, что строительство "Барракуды" завершилось 120 лет спустя после появления первой французской подлодки и через 40 лет после появления прямого предшественника "Барракуды" — АПЛ класса "Рюби".


Первую из шести лодок "Барракуда" назвали "Сюффрен" - в честь известного французского адмирала Сюффрена. На воду ее спустят в конце июля, а в состав флота должны ввести летом 2020 года.


"Барракуды" - многоцелевые атомные подводные лодки, они не имеют ядерных ракет, передвигаясь в море благодаря ядерной силовой установке.
 
 
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Первая из шести французских атомных подлодок нового поколения "Барракуда" покинула строительный зал в Шербуре, где ее собирали более десяти лет. Об этом...
 
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