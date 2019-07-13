Во Франции показали атомную подлодку нового поколения. Ее собирали 12 лет

По словам Макрона, было задействовано 10 000 человек 400 различных профессий.

Президент Франции напомнил, что строительство "Барракуды" завершилось 120 лет спустя после появления первой французской подлодки и через 40 лет после появления прямого предшественника "Барракуды" — АПЛ класса "Рюби".









Первую из шести лодок "Барракуда" назвали "Сюффрен" - в честь известного французского адмирала Сюффрена. На воду ее спустят в конце июля, а в состав флота должны ввести летом 2020 года.