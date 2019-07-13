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Во Франции показали атомную подлодку нового поколения. Ее собирали 12 лет
Источник материала: Партизан
Первая из шести французских атомных подлодок нового поколения "Барракуда" покинула строительный зал в Шербуре, где ее собирали более десяти лет. Об этом сообщает
Церемония состоялась за два дня до национального праздника - Дня взятия Бастилии, 12 июля в ней приняли участие президент Эмманюэль Макрон и министр обороны Флоранс Парли.
По словам Макрона, было задействовано 10 000 человек 400 различных профессий.
Президент Франции напомнил, что строительство "Барракуды" завершилось 120 лет спустя после появления первой французской подлодки и через 40 лет после появления прямого предшественника "Барракуды" — АПЛ класса "Рюби".
Первую из шести лодок "Барракуда" назвали "Сюффрен" - в честь известного французского адмирала Сюффрена. На воду ее спустят в конце июля, а в состав флота должны ввести летом 2020 года.
"Барракуды" - многоцелевые атомные подводные лодки, они не имеют ядерных ракет, передвигаясь в море благодаря ядерной силовой установке.
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Первая из шести французских атомных подлодок нового поколения "Барракуда" покинула строительный зал в Шербуре, где ее собирали более десяти лет. Об этом...
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