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3 июля в Молодечно показательно стреляли в сторону толпы. Холостыми

14.07.2019 10:24 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Местная жительница написала в редакцию kraj.by письмо, где рассказала, что на параде все того же 3 июля стволы автоматов во время показательной стрельбы были направлены в сторону зрителей.

«Дело в том, что даже стволы оружия без рожков в людей направлять нельзя. А тут солдаты производили выстрелы в направлении толпы зрителей, – написала Светлана. Видео выступления можно посмотреть в комментариях к этому посту

Солдаты войсковой части №04152 14-го отдельного полка правительственной связи Комитета государственной безопасности страны. Представитель этой части рассказал kraj.by, что во время своих выступлений солдаты стреляют из автоматов пластиковыми пулями, которые при выстреле превращаются в пыль еще в стволе. «В показательных выступлениях участвуют около 20-25 военнослужащих. Солдаты стреляют из складывающегося автомата Калашникова – АКС-74. Заряды холостые. Патрон состоит из гильзы и пластиковой пули. Но пуля при выстреле из автомата не вылетает. В стволе установлен дульный тормоз-компенсатор. Пройдя через него, пластиковая пуля превращается в пыль».  


Представитель части уточнил, что такая пуля не может причинить вред человеку, если он будет находится на расстоянии дальше трех метров от дула автомата.

А вот если человек подойдет ближе, ему грозит «лишь смесь пыли и гари». Подумаешь. 

«Зрители смотрят наши выступления на расстоянии не менее 50 метров. Ствол автомата у солдата поднят вверх на уровне 45 градусов. Это выше среднего роста человека, который стоит рядом, не говоря уже о расстоянии в 50 метров. Поэтому травмировать людей нашими показательными выстрелами просто невозможно», – убежден представитель части. 

3 июля в стране отмечают День Независимости. Напомним, в этом году «праздник» в Минске закончился трагически: в трех из шести мест, где производились салюты, взорвались ракеты, из-за чего десять человек пострадали и одна женщина погибла. 
 
Теги: Минск
 
 
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Местная жительница написала в редакцию kraj.by письмо, где рассказала, что на параде все того же 3 июля стволы автоматов во время показательной стрельбы были...
 
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