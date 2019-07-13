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Rzeczpospolita: Визит Дональда Трампа в Польшу будет двухдневным

14.07.2019 10:20 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Президент США приедет в Польшу по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны и проведет здесь 31 августа и 1 сентября.


Президенты Польши и США Анджей Дуда и Дональд ТрампФото: Jakub Szymczyk/KPRM


«Не один день, а два будет продолжаться визит американского президента Дональда Трампа в Польше», - об этом издание Rzeczpospolita узнало из неофициальных источников. 1 сентября будет отмечаться 80-я годовщина начало Второй мировой войны. Самым важным гостем мероприятий будет президент США. Ранее планировалось, что Трамп прибудет в Польшу 1 сентября и в этот же день улетит. Однако, эти данные уже неактуальны: американский лидер проведет в Польше два дня – 31 августа и 1 сентября.

Программа визита пока еще неизвестна, но говорится о том, что Дональд Трамп примет участие в памятных мероприятиях в Варшаве, а не на Вестерплатте в Гданьске. Возможно, что он также посетит какое-то место, где дислоцируются американские военные.


Издание подчеркивает, что в польской столице состоится уже четвертая по счету встреча президентов США и Польши – Дональда Трампа и Анджея Дуды.

Польская сторона ожидает, что на мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны прибудут многие высокопоставленные лица. Президент Дуда пригласил генеральных секретарей ООН и НАТО, лидеров стран Европейского союза, а также стран Восточного партнерства, - пишет Rzeczpospolita в статье «Президент Трамп приедет на дольше».
 
 
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Президент США приедет в Польшу по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны и проведет здесь 31 августа и 1 сентября.
 
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