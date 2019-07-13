ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Эксперты: Молодое поколение беларусов отказывается торговать суверенитетом страны в любых геополитических махинациях

14.07.2019 10:11 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Именно они, а не режим, заслуживают поддержки Запада.

Эксперты: Молодое поколение беларусов отказывается торговать суверенитетом страны в любых геополитических махинациях
«Лукашенко, наверно, думал, что проведение игр сплотит беларусов вокруг него. Вместо этого в стране усиливается беспокойство по поводу растущей напряженности с Москвой. Присутствие российского президента Владимира Путина на церемонии закрытия 30 июня не смягчило ситуацию», – пишут авторы статьи в EUobserver Влад Кобец, исполнительный директор iSANS, и Дэвид Кремер, старший научный сотрудник программы Вацлава Гавела по правам человека и дипломатии в Международном университете Флориды и бывший помощник Госсекретаря США по вопросам демократии, прав человека и труда.

В 2006 году Александр Лукашенко сфальсифицировал результаты президентских выборов и устроил репрессии против своих политических оппонентов. В ответ ЕС и США ввели против режима санкции.

В 2008 году Лукашенко освободил всех политзаключенных, и Запад ослабил санкции, но опять усилил их после выборов 2010 года и последующих репрессий. Почти все санкции сняли после выборов 2015 года. Тогда почти не было репрессий, и ослабление произошло на фоне аннексии Крыма Россией и вторжения в Украину.

Когда Лукашенко подписывал союзный договор в 1999 году, он рассчитывал обойти Ельцина и управлять обоими государствами. «Планы Лукашенко рухнули, когда Ельцина на посту президента России сменил Путин», – пишет издание.

Путин планомерно проводит более жесткую политику по отношению к соседям России. В 2008 году он вторгся в Грузию, а в 2014 году – в Украину.

Давление на Беларусь также увеличивалось. Путин сократил нефтяные субсидии и финансовую помощь Беларуси. Он убедил Лукашенко вступить в региональные структуры ОДКБ и ЕАЭС, чтобы установить российскую сферу влияния. Кроме этого, Путин хочет разместить в Беларуси военную базу.

«Ползучее наступление России на суверенитет Беларуси» демонстрируется в недавнем докладе iSANS.

Более того, опять вспомнили о российско-беларусском договоре 1999 года, так как он может позволить Путину остаться у власти после 2024 года.

На фоне падающего рейтинга Путина – 85% в 2014 после аннексии Крыма и 66% в этом году (данные Левада-Центра) – Путин рискует столкнуться с негативной реакцией на попытку отменить ограничение числа президентских сроков через изменение Конституции.

Если Путин возглавит российско-беларусское союзное государство, будет меньше возражений, но это произойдет за счет Беларуси.


«За 25 лет правления Лукашенко нанес огромный вред беларусской идентичности и независимости, жертвуя всем, чем можно, ради поддержки Кремля, особенно под западными санкциями. Лукашенко уже проделывал это много раз и сейчас пытается столкнуть Россию с Западом ради выгодной сделки», – пишет EUobserver.
В прошлом месяце в Беларуси прошли II Европейские игры.  «Но Беларусь намного больше, чем Лукашенко. Это родина молодого поколения беларусов, которые хотят сделать ее лучше. Они родились и выросли в независимой Беларуси и ни как не связаны с Советским Союзом. Для них Россия является отдельным иностранным государством, и они не хотят терять независимость и жить в союзном государстве под давлением Кремля», – пишет издание. – «Эта молодежь любит свою страну. Это их единственная родина».

Российская интернет-пропаганда утверждает, что Беларусь – ненастоящее государство. Российские СМИ говорят о Беларуси как о «братском народе». Совсем недавно кремлевские пиарщики начали активно продвигать идею, что беларусский язык, культура, история и вообще само существование Беларуси являются фейком.

Но этот кремлевский подход не работает. Беларусские активисты отказываются продавать аккаунты в соцсетях и сайты покупателям с востока. «У себя на родине молодые беларусы сопротивляются путинским экспансионистским поползновениям и авторитаризму», – пишет EUobserver. – «Молодое поколение беларусов отказывается торговать суверенитетом страны в любых геополитических махинациях. Именно они, а не режим, заслуживают поддержки Запада».

Если Европа хочет видеть себя целостной, свободной и мирной, Беларусь, страна между Евросоюзом и Россией, играет в этом ключевую роль. «Но сейчас она находится в затруднительном положении из-за реваншистской политики Путина, а также из-за Лукашенко, который поставил страну в уязвимое положение, преследуя свои собственные интересы, а не интересы страны», – отмечает издание.

Западу стоит поддерживать не Лукашенко, а суверенитет и территориальную целостность Беларуси и давать понять Путину цену его любых нежелательных действий по отношению к Беларуси.

«Беларусь может принимать Европейские игры, но Путин не играет в игры, когда речь идет о независимости Беларуси. Запад тоже должен отнестись к этому серьезно», – заключает EUobserver.
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Сражение Бреста и Минска. Сегодня случится первое динамовское дерби в чемпионате Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
14.07.2019
Mir24.TV Belarus
Новости Докшицы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика