Эксперты: Молодое поколение беларусов отказывается торговать суверенитетом страны в любых геополитических махинациях

EUobserver Влад Кобец, исполнительный директор iSANS, и Дэвид Кремер, старший научный сотрудник программы Вацлава Гавела по правам человека и дипломатии в Международном университете Флориды и бывший помощник Госсекретаря США по вопросам демократии, прав человека и труда. «Лукашенко, наверно, думал, что проведение игр сплотит беларусов вокруг него. Вместо этого в стране усиливается беспокойство по поводу растущей напряженности с Москвой. Присутствие российского президента Владимира Путина на церемонии закрытия 30 июня не смягчило ситуацию», – пишут авторы статьи в, исполнительный директор iSANS, и, старший научный сотрудник программы Вацлава Гавела по правам человека и дипломатии в Международном университете Флориды и бывший помощник Госсекретаря США по вопросам демократии, прав человека и труда.





В 2006 году Александр Лукашенко сфальсифицировал результаты президентских выборов и устроил репрессии против своих политических оппонентов. В ответ ЕС и США ввели против режима санкции.





В 2008 году Лукашенко освободил всех политзаключенных, и Запад ослабил санкции, но опять усилил их после выборов 2010 года и последующих репрессий. Почти все санкции сняли после выборов 2015 года. Тогда почти не было репрессий, и ослабление произошло на фоне аннексии Крыма Россией и вторжения в Украину.





Когда Лукашенко подписывал союзный договор в 1999 году, он рассчитывал обойти Ельцина и управлять обоими государствами. «Планы Лукашенко рухнули, когда Ельцина на посту президента России сменил Путин», – пишет издание.





Путин планомерно проводит более жесткую политику по отношению к соседям России. В 2008 году он вторгся в Грузию, а в 2014 году – в Украину.





Давление на Беларусь также увеличивалось. Путин сократил нефтяные субсидии и финансовую помощь Беларуси. Он убедил Лукашенко вступить в региональные структуры ОДКБ и ЕАЭС, чтобы установить российскую сферу влияния. Кроме этого, Путин хочет разместить в Беларуси военную базу.





«Ползучее наступление России на суверенитет Беларуси» демонстрируется в недавнем докладе iSANS.





Более того, опять вспомнили о российско-беларусском договоре 1999 года, так как он может позволить Путину остаться у власти после 2024 года.





На фоне падающего рейтинга Путина – 85% в 2014 после аннексии Крыма и 66% в этом году (данные Левада-Центра) – Путин рискует столкнуться с негативной реакцией на попытку отменить ограничение числа президентских сроков через изменение Конституции.





Если Путин возглавит российско-беларусское союзное государство, будет меньше возражений, но это произойдет за счет Беларуси.









«За 25 лет правления Лукашенко нанес огромный вред беларусской идентичности и независимости, жертвуя всем, чем можно, ради поддержки Кремля, особенно под западными санкциями. Лукашенко уже проделывал это много раз и сейчас пытается столкнуть Россию с Западом ради выгодной сделки», – пишет EUobserver.

В прошлом месяце в Беларуси прошли II Европейские игры. «Но Беларусь намного больше, чем Лукашенко. Это родина молодого поколения беларусов, которые хотят сделать ее лучше. Они родились и выросли в независимой Беларуси и ни как не связаны с Советским Союзом. Для них Россия является отдельным иностранным государством, и они не хотят терять независимость и жить в союзном государстве под давлением Кремля», – пишет издание. – «Эта молодежь любит свою страну. Это их единственная родина».





Российская интернет-пропаганда утверждает, что Беларусь – ненастоящее государство. Российские СМИ говорят о Беларуси как о «братском народе». Совсем недавно кремлевские пиарщики начали активно продвигать идею, что беларусский язык, культура, история и вообще само существование Беларуси являются фейком.





Но этот кремлевский подход не работает. Беларусские активисты отказываются продавать аккаунты в соцсетях и сайты покупателям с востока. «У себя на родине молодые беларусы сопротивляются путинским экспансионистским поползновениям и авторитаризму», – пишет EUobserver. – «Молодое поколение беларусов отказывается торговать суверенитетом страны в любых геополитических махинациях. Именно они, а не режим, заслуживают поддержки Запада».





Если Европа хочет видеть себя целостной, свободной и мирной, Беларусь, страна между Евросоюзом и Россией, играет в этом ключевую роль. «Но сейчас она находится в затруднительном положении из-за реваншистской политики Путина, а также из-за Лукашенко, который поставил страну в уязвимое положение, преследуя свои собственные интересы, а не интересы страны», – отмечает издание.





Западу стоит поддерживать не Лукашенко, а суверенитет и территориальную целостность Беларуси и давать понять Путину цену его любых нежелательных действий по отношению к Беларуси.





«Беларусь может принимать Европейские игры, но Путин не играет в игры, когда речь идет о независимости Беларуси. Запад тоже должен отнестись к этому серьезно», – заключает EUobserver.



