"Все билеты на встречу в среду с ФК БАТЭ были распроданы", – рассказал он.





Ответный матч между БАТЭ и "Пястом" пройдет 17 июля на стадионе клуба в Гливице, игра начнется в 21:00. В пресс-службе БАТЭ предупредили белорусских болельщиков, что вход для них на этот матч будет свободным, а пропускать на гостевые сектора будут по паспортам. При этом на арену не попадут те, кто заранее не предоставит свои персональные данные путем заполнения специальной анкеты.





Напомним, первый матч между между БАТЭ и польским "Пястом" в рамках первого раунда квалификации Лиги чемпионов прошел 10 июля в Борисове. Игра закончилась со счетом 1:1: первым отличился поляк Петр Паржишек, затем "Пясту" забил Станислав Драгун.



