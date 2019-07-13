Жители Витебска настолько суровы, что провалили шанс установить рекорд по количеству поцелуев









Всем влюбленным предлагалось поцеловаться, запечатлеть поцелуй на фото и выложить снимок в Instagram с хэштегом «поцелуй на ветру». Организаторы «Славянского базара в Витебске» надеялись установить рекорд – 1000 поцелуев на мосту.





Для тех прохожих, кто не знал, что за акция проходит, о ней в микрофон сообщала ведущая мероприятия. Также поцелуйный флэшмоб рекламировали и принимали в нем участие, раздавая воздушные поцелуи, актеры театра «Колесо», расхаживавшие по мосту на ходулях.



