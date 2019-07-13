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Жители Витебска настолько суровы, что провалили шанс установить рекорд по количеству поцелуев
Источник материала: Партизан
В субботу в Витебске прошла акция «Тысяча поцелуев на мосту». Местом для нее был выбран Пушкинский мост – самое романтичное место в городе.
Всем влюбленным предлагалось поцеловаться, запечатлеть поцелуй на фото и выложить снимок в Instagram с хэштегом «поцелуй на ветру». Организаторы «Славянского базара в Витебске» надеялись установить рекорд – 1000 поцелуев на мосту.
Для тех прохожих, кто не знал, что за акция проходит, о ней в микрофон сообщала ведущая мероприятия. Также поцелуйный флэшмоб рекламировали и принимали в нем участие, раздавая воздушные поцелуи, актеры театра «Колесо», расхаживавшие по мосту на ходулях.
Жители и гости Витебска без энтузиазма реагировали на эти призывы. Однако нашлись и такие, кто целовались и радостно позировали многочисленным фотографам. Для всех остальных, излишне суровых и чопорных, была организована танцевально-развлекательная программа, пишут
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В субботу в Витебске прошла акция «Тысяча поцелуев на мосту». Местом для нее был выбран Пушкинский мост – самое романтичное место в городе.
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