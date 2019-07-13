На «Славянском базаре в Витебске» установлено 2 мировых рекорда по гиревому спорту

На мероприятии присутствовал председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев, который тоже рекордсмен-гиревик среди ветеранов. На этот рааз Щерстнев не выступал.





Первый мировой рекорд установил 61-летний Сергей Трифонов. Он за 10 минут поднял в рывке гирю 24 кг 238 раз.





ТОПом программы стал рекорд председателя международной федерации гиревых видов спорта из Гродно, 38-летнего Евгения Назаревича. Он за 4 минуты 46 секунд поднял гирю весом 50 кг толчком без отдыха 75 раз. Евгений это сделал в честь 75-летия освобождения Беларуси.









Евгений и Максим Назаревичи и Николай Шерстнев (в центре)





vitvesti.by Евгений Назаревич. – К этому рекорду привели планомерные тренировки. Обычно тренируюсь 3-4 раза в неделю, перед соревнованиями и выступлениями – 2 раза в день. Кроме того, придерживаюсь режима питания: овощи и фрукты, больше углеводов, различные крупы. – Слагаемые моего спортивного успеха – дисциплина, целеустремленность и выдержка, – сказалЕвгений Назаревич. – К этому рекорду привели планомерные тренировки. Обычно тренируюсь 3-4 раза в неделю, перед соревнованиями и выступлениями – 2 раза в день. Кроме того, придерживаюсь режима питания: овощи и фрукты, больше углеводов, различные крупы.





Самым юным участником мероприятия был 15-летний сын рекордсмена из Гродно – Максим. Он, как и отец, поднял гирю 75 раз. Весом 16 кг, за 3 минуты.





– Результат сына – тоже в честь юбилея освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, – сообщил Евгений Назаревич. – На самом деле, он может поднимать за это время больше.