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На «Славянском базаре в Витебске» установлено 2 мировых рекорда по гиревому спорту

14.07.2019 09:48 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Витебске в рамках Дня молодежи прошли показательные выступления семи гиревиков из Витебска, Гродно и Минской области, входящих в число лучших в мире. Установлено два планетарных рекорда по гиревому спорту.

На мероприятии присутствовал председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев, который тоже рекордсмен-гиревик среди ветеранов. На этот рааз Щерстнев не выступал. 

Первый мировой рекорд установил 61-летний Сергей Трифонов. Он за 10 минут поднял в рывке гирю 24 кг 238 раз.

ТОПом программы стал рекорд председателя международной федерации гиревых видов спорта из Гродно, 38-летнего Евгения Назаревича. Он за 4 минуты 46 секунд поднял гирю весом 50 кг толчком без отдыха 75 раз. Евгений это сделал в честь 75-летия освобождения Беларуси.


Евгений и Максим Назаревичи и Николай Шерстнев (в центре) 

– Слагаемые моего спортивного успеха – дисциплина, целеустремленность и выдержка, – сказал vitvesti.byЕвгений Назаревич. – К этому рекорду привели планомерные тренировки. Обычно тренируюсь 3-4 раза в неделю, перед соревнованиями и выступлениями – 2 раза в день. Кроме того, придерживаюсь режима питания: овощи и фрукты, больше углеводов, различные крупы.

Самым юным участником мероприятия был 15-летний сын рекордсмена из Гродно – Максим. Он, как и отец, поднял гирю 75 раз. Весом 16 кг, за 3 минуты.

– Результат сына – тоже в честь юбилея освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, – сообщил Евгений Назаревич. – На самом деле, он может поднимать за это время больше.
 
Теги: Витебск, Гродно
 
 
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В Витебске в рамках Дня молодежи прошли показательные выступления семи гиревиков из Витебска, Гродно и Минской области, входящих в число лучших в мире. Установлено...
 
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