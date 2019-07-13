Зеленский получил первую зарплату – 483 доллара. А сколько у других президентов?

Предшественник Зеленского Петр Порошенко за 2018-й год получил в качестве зарплаты примерно 9500 долларов. В среднем выходит 790 долларов в месяц. При этом средняя зарплата в Украине после уплаты налогов составляет примерно 320 долларов в месяц.





Broker.by выяснил, какую зарплату получают лидеры других стран, и как она соотносится со средним заработком по стране. выяснил, какую зарплату получают лидеры других стран, и как она соотносится со средним заработком по стране.





Германия – 20 тысяч долларов в месяц





Дом, в котором живет Меркель. Рядо можногулять и делать селфи





Зарплата Канцлера Германии Ангелы Меркель составляет около 20 тысяч долларов в месяц. Известно, что Меркель живет в квартире в центре Берлина в обычном многоквартирном доме. Там же она жила и до того, как заняла высокий политический пост. У дома круглосуточно дежурит правительственный автомобиль с личным водителем – Audi A8. Отпуск Меркель любит проводить в горах и платит за него сама. А еще у канцлера есть дача под Берлином.





К слову, в Германии есть и президент, который выполняет чисто представительские функции, получает зарплату больше, чем у Меркель, и пользуется роскошной резиденцией в берлинском замке Bellevue.





Средняя зарплата в Германии после уплаты налогов составляет примерно 2500 долларов.









США – 8 центов в месяц





Квартира Трампа в Нью-Йорке





Зарплата Президента США Дональда Трампа составляет 1 доллар в год. Он сам так захотел, и имел намерения работать вообще без зарплаты, однако по законодательству хоть какие-то деньги президенту все же нужно платить.





Трамп – богатый человек, который всю жизнь занимался бизнесом. Разные источники оценивают его состояние в 3-4 млрд долларов. У него большой личный автопарк с раритетными моделями, а в качестве служебного авто он пользуется черным бронированным Cadillac. Недвижимости у Трампа тоже много, но по долгу службы ему пришлось переехать в Вашингтон в резиденцию в Белом доме.





Если бы Трамп не отказался от зарплаты, то зарабатывал бы 400 тысяч долларов в год (33,3 тыс в месяц), распоряжался счетом в 50 тысяч долларов в год на личные расходы и дополнительно получал бы 19 тысяч долларов в год на ра ния. Это стандартное финансирование для президента США. Кстати, президенты Герберт Гувер и Джон Кеннеди, как и Трамп, работали без зарплаты.





Средняя зарплата в США после уплаты налогов – примерно 3000 долларов.





Гватемала – 20 тысяч долларов в месяц





Джимми Моралес и его брат в комедийном телешоу «Нравы», которое они создавали на протяжении 15 лет





Президент Гватемалы, бывший комик Джимми Моралес, получает зарплату в 230 тысяч долларов в год. Это самый высокий президентский оклад среди стран Латинской Америки. В ходе предвыборной гонки Моралес обещал отдавать на благотворительность половину своих доходов – и сдержал слово.





Средняя зарплата в Гватемале после уплаты налогов – примерно 400 долларов в месяц.









Канада – 22,5 тысячи долларов в месяц





Джастин Трюдо и носки с Чубаккой





Бывший школьный учитель, премьер-министр Канады Джастин Трюдо зарабатывает примерно 270 тысяч долларов в год. Трюдо – это тот самый любитель одеть смешные носки под строгий костюм, которому Брестский чулочный комбинат когда-то отправил бандероль со своей продукцией, а в ответ получил письмо с благодарностью.





Несколько лет назад Трюдо провел отпуск на Багамах за счет своего друга-миллионера – принца Карима Ага-хана. В результате разгорелся политический скандал: общественность заподозрила, что Ага-хан через канадского премьера пытается влиять на политическую ситуацию в Канаде. Трюдо пришлось извиниться и пообещать больше так не делать. А в прошлом году Джастин Трюдо получил штраф в 100 долларов за то, что не задекларировал подаренные ему солнечные очки.





Средняя зарплата в Канаде после уплаты налогов – примерно 2500 долларов в месяц.





Китай – 1600 долларов в месяц





Си Цзиньпин и его звездная супруга





Годовой заработок председателя КНР Си Цзиньпина составляет примерно 19 200 долларов в год. Правда, близкие родственники китайского президента значительно богаче – их состояние оценивается почти в 400 млн долларов.





О жизни китайского лидера известно мало. Си Цзиньпин женат на известной китайской певице Пэн Лиюань. Они познакомились, когда Си еще не был так популярен, поэтому первое время люди называли его «мужeм пeвицы Пэн Лиюань» — женщина была куда более известной персоной. По неофициальной информации, их дочь училась в Гарварде под вымышленным именем.





Средняя зарплата в Китае после уплаты налогов – примерно 750 долларов.









Сингапур – 147 тысяч долларов в месяц





Ли Сянлун – премьер-министр с самой большой зарплатой в мире





Премьер-министр Сингапура Ли Сянлун – абсолютный рекордсмен по уровню оплаты труда среди политических лидеров. В год он зарабатывает 2,2 млн долларов. Раньше его зарплата была еще выше, но из-за недовольства общественности ее сократили примерно на треть. Сам он называет свою зарплату «справедливой и реалистичной».





Средняя зарплата в Сингапуре после уплаты налогов – примерно 2250 долларов в месяц.





Самый бедный президент





Хосе Мухика и его собака Мануэла





Несколько лет назад в СМИ и соцсетях активно тиражировалась история «самого бедного президента в мире» – президента Уругвая Хосе Мухики. Так его стали называть не из-за низкой зарплаты (она составляла 12 тысяч долларов в месяц), а из-за образа жизни. Почти весь свой заработок он отдавал на благотворительность, а сам вел аскетичный образ жизни на обветшалой ферме с женой и трехлапой собакой Мануэлой. На жизнь он оставлял себе примерно 770 долларов при средней зарплате в стране в 700 долларов «чистыми». Хосе Мухика был лидером Уругвая с 2010 по 2015 год.





На его ферме нет даже водопровода – бывший президент сам носит воду из колодца, а самой дорогой его покупкой за период на посту главы государства стал «Фольксваген Жук» 1987 года выпуска за 2000 долларов. Вместе с женой они выращивают цветы на продажу.





Одна из его самых популярных цитат: «Меня называют самым бедным президентом, но я себя бедным не чувствую. Бедные - это те, кто работают только для того, чтобы жить в роскоши. Им все время хочется все больше и больше. Это вопрос свободы. Если у вас мало вещей, то нет смысла всю жизнь вкалывать, как раб, ради того чтобы приобретать эти вещи. В результате образуется больше времени для самого себя. Может, я и похож на старого чудака, но это мой выбор».





В 2018 году Хосе Мухика отказался от пенсии, назвав эти деньги «излишеством».





Сейчас президентом Уругвая является врач-онколог Табаре Васкес, он зарабатывает примерно 12 тысяч долларов в месяц.









А как у нас?









Исходя из декларации о доходах и имуществе, которую Президент Беларуси Александр Лукашенко предоставлял перед последними выборами, в 2014 году он заработал 551 млн неденоминированных рублей, что составляет примерно 4500 долларов в месяц. Из аналогичных документов, опубликованными перед предшествующими выборами, в 2009 году Александр Лукашенко зарабатывал в среднем 2800 долларов в месяц, в 2005 году – 2300 долларов в месяц, а в 2000 году – 400 долларов в месяц. Однако эти суммы могут складываться не только из зарплаты.





Что касается непосредственно оплаты за работу президентом, то сам Лукашенко в 2014 году, комментируя заработки хоккейных функционеров, заявил: «92 миллиона в месяц! В три раза больше, чем зарплата президента». Из этого можно сделать вывод, что на тот момент зарплата главы государства составляла 30 млн рублей в месяц или 2900 долларов по среднему курсу.