Илларионов считает, что Зеленский не готов к возможной встрече с Путиным









"Зеленский думал, если он за одним столом с Путиным, он сможет его в чем-то убедить, что-то получить от него. Но я чувствую, что господин Зеленский совсем не понимает своего так называемого партнера. Ему нужно выполнить домашнее задание, начиная от основ дипломатии до психологии и изучения этой личности. У меня нет ощущения, что Зеленский сделал это домашнее задание", – сказал он.





По словам Илларионова, Зеленский "собирается встретиться с человеком, который очень опытен, очень проницателен, очень хорошо подготовлен, который использует различные инструменты, который способен разыграть несколько карточных партий на разных столах одновременно".





"Много опытных политиков со всего мира потерпели неудачу в переговорах с Путиным", – подчеркнул экс-советник главы Кремля.









11 июля Зеленский и Путин провели первый разговор – в телефонном режиме. По версии Кремля, звонок был по инициативе украинской стороны, а переговоры касались "урегулирования на юго-востоке Украины и совместной работы по возвращению удерживаемых с обеих сторон лиц", а также контактов в нормандском формате.





В Офисе президента Украины заявили, что основной темой разговора было освобождение украинских моряков, захваченных Россией в районе Керченского пролива.



