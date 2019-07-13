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Илларионов считает, что Зеленский не готов к возможной встрече с Путиным

14.07.2019 09:12 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Президент Украины Владимир Зеленский не готов к возможной встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Такое мнение старший научный сотрудник американского Института Катона, российский экономист и экс-советник Путина Андрей Илларионов выразил 13 июля в интервью "Голосу Америки".



"Зеленский думал, если он за одним столом с Путиным, он сможет его в чем-то убедить, что-то получить от него. Но я чувствую, что господин Зеленский совсем не понимает своего так называемого партнера. Ему нужно выполнить домашнее задание, начиная от основ дипломатии до психологии и изучения этой личности. У меня нет ощущения, что Зеленский сделал это домашнее задание", – сказал он.

По словам Илларионова, Зеленский "собирается встретиться с человеком, который очень опытен, очень проницателен, очень хорошо подготовлен, который использует различные инструменты, который способен разыграть несколько карточных партий на разных столах одновременно".

"Много опытных политиков со всего мира потерпели неудачу в переговорах с Путиным", – подчеркнул экс-советник главы Кремля.


11 июля Зеленский и Путин провели первый разговор – в телефонном режиме. По версии Кремля, звонок был по инициативе украинской стороны, а переговоры касались "урегулирования на юго-востоке Украины и совместной работы по возвращению удерживаемых с обеих сторон лиц", а также контактов в нормандском формате.

В Офисе президента Украины заявили, что основной темой разговора было освобождение украинских моряков, захваченных Россией в районе Керченского пролива. 
 
 
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Президент Украины Владимир Зеленский не готов к возможной встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Такое мнение старший научный сотрудник американского...
 
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