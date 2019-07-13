Предупредили удар: в России заявили, что западные спецслужбы готовят операцию по дискредитации окружения Путина









РИА Новости со ссылкой на военно-дипломатический источник. Об этом сообщаютсо ссылкой на военно-дипломатический источник.





"В настоящее время отмечается проведение активной фазы антироссийской кампании, организованной западными специальными службами с целью дискредитации лиц из ближайшего окружения президента России, а также руководства Министерства обороны. Предпринимаются весьма агрессивные действия в информационном пространстве. В рамках уже нескрываемых провокационных действий специалисты американских и британских спецслужб фабрикуют фейковую информацию о российском руководстве", — сказал собеседник агентства.





По его словам, в общих чертах, эта кампания повторяет сценарий так называемого "Панамагейта" (публикация в западных СМИ досье об оффшорах в 2015 году): искусственно формируется выгодная Западу информация, которая вбрасывается в медийное пространство через аффилированные с госдепом США некоммерческие организации. Среди них источник назвал "Проект по расследованию коррупции и организованной преступности" (OCCRP) и "Международный консорциум журналистских расследований" (ICIJ).









По его словам, потом эти "фейковые" новости попадают в СМИ, в том числе подконтрольные влиятельным американским финансистам. В данном случае речь идёт о многочисленных фондах Джорджа Сороса и Уильяма Браудера, добавил собеседник агентства.





Кроме того, по его словам, в новом этапе антироссийской кампании задействованы издания, открыто финансируемые властями США, в том числе признанные в РФ иноагентами "Радио Свобода" и "Настоящее время", а также OCCRP и другие.





Впрочем, России стоит давно стоит признать, что окружение Путина дискридитируют не СМИ, оно давно своими действиями дискридитировало само себя.