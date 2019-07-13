ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Предупредили удар: в России заявили, что западные спецслужбы готовят операцию по дискредитации окружения Путина

14.07.2019 09:03 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Спецслужбы США и Великобритании в настоящее время готовят дезинформацию об окружении президента России, а также о руководстве Минобороны, которую затем используют для обоснования новых антироссийских санкций.



Об этом сообщают РИА Новости со  ссылкой на военно-дипломатический источник.

"В настоящее время отмечается проведение активной фазы антироссийской кампании, организованной западными специальными службами с целью дискредитации лиц из ближайшего окружения президента России, а также руководства Министерства обороны. Предпринимаются весьма агрессивные действия в информационном пространстве. В рамках уже нескрываемых провокационных действий специалисты американских и британских спецслужб фабрикуют фейковую информацию о российском руководстве", — сказал собеседник агентства.

По его словам, в общих чертах, эта кампания повторяет сценарий так называемого "Панамагейта" (публикация в западных СМИ досье об оффшорах в 2015 году): искусственно формируется выгодная Западу информация, которая вбрасывается в медийное пространство через аффилированные с госдепом США некоммерческие организации. Среди них источник назвал "Проект по расследованию коррупции и организованной преступности" (OCCRP) и "Международный консорциум журналистских расследований" (ICIJ).


По его словам, потом эти "фейковые" новости попадают в СМИ, в том числе подконтрольные влиятельным американским финансистам. В данном случае речь идёт о многочисленных фондах Джорджа Сороса и Уильяма Браудера, добавил собеседник агентства.

Кроме того, по его словам, в новом этапе антироссийской кампании задействованы издания, открыто финансируемые властями США, в том числе признанные в РФ иноагентами "Радио Свобода" и "Настоящее время", а также OCCRP и другие.

Впрочем, России стоит давно стоит признать, что окружение Путина дискридитируют не СМИ, оно давно своими действиями дискридитировало само себя.   
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Спецслужбы США и Великобритании в настоящее время готовят дезинформацию об окружении президента России, а также о руководстве Минобороны, которую затем...
 
Новости дня
Новости разные
 
В МВД прокомментировали нападение с ножом на Панайотова
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
14.07.2019
Mir24.TV Belarus
Новости Докшицы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика