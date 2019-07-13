Правоохранители обнаружили плантацию конопли в гараже

Источник материала: Ежедневник





Мужчина в личном гараже в Минском районе выращивал коноплю. Задержать подозреваемого удалось благодаря слаженной работе сотрудников милиции.

Об этом сообщили БЕЛТА в отделе информации и общественных связей ГУВД Мингорисполкома.

Как удалось установить оперативникам, 37-летний мужчина у себя в гараже оборудовал помещение для выращивания этого растения. В гараже правоохранители обнаружили три контейнера с растениями, а также трехлитровую банку с марихуаной общим весом около 300 грамм и банку с семенами вещества растительного происхождения, которая была спрятана в тайнике.

Все необходимое для возделывания растения фигурант приобретал на территории России. При задержании мужчина рассказал, что коноплю он выращивал для продажи с целью дальнейшего заработка. У злоумышленника на свободе осталась жена и малолетний ребенок. Материалы проверки переданы в Минский районный отдел Следственного комитета для правовой оценки.

А бойцы Гомельского ОМОНа ночью 13 июля задержали в Калинковичах неработающего 44-летнего мужчину. При обыске дома наркодилер сам выдал два свертка с синтетическими наркотиками и марихуану. Он надеялся, что остальной запрещенный товар правоохранители не найдут.

На помощь пришла служебная собака. Она трижды подавала сигнал о возможном хранении наркотических средств, в том числе в гараже, где и нашли сейф в шкафу. Внутри обнаружили ручной фонарик, в котором было 15 свертков. Еще один сверток был спрятан в футляре от весов. Также изъяты электронные весы с остатками вещества белого цвета, три приспособления и две трубки для употребления наркотических средств со следами налета, стеклянная кухонная дощечка, на которой была разложена фенаминовая дорожка и пневматический пистолет.

По словам начальника главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми криминальной милиции МВД Геннадия Казакевича, наркорынок в Беларуси в последние годы претерпел изменения.

"Количество преступлений в сфере оборота наркотических веществ снизилось в полтора раза, в том числе с участием несовершеннолетних - в пять раз. Но если в 2014 году 80% составляли синтетические наркотики и психотропы, что вело к огромному количеству передозировок, то в настоящее время 80% рынка занимает марихуана и гашиш, как привозные, так и местного производства, и лишь 10% составляют психотропные вещества.

МВД создало интернет-ресурс, который ориентирован на оказание прямой помощи конкретному гражданину в каждом населенном пункте", - отметил Геннадий Казакевич.