|
Эти люди танцевали сегодня всю ночь. Только взгляните на них!
Источник материала: Tut.by
В ночь с субботы на воскресенье в Минск проходил ставший уже легендой белорусской рейв-культуры фестиваль «Космос наш». В этом году фест переехал с живописного «острова Любви» на Минском море на территорию бывшего кожевенного завода, если конкретней — в пространство Hide. Как все прошло и кто смог выстоять на танцполе всю ночь, — в фоторепортаже AFISHA.TUT.BY.
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как все прошло и кто эти люди, которые смогли выстоять на танцполе всю ночь, - в фоторепортаже AFISHA.TUT.BY.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)