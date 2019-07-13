Эти люди танцевали сегодня всю ночь. Только взгляните на них!

Источник материала: Tut.by

В ночь с субботы на воскресенье в Минск проходил ставший уже легендой белорусской рейв-культуры фестиваль «Космос наш». В этом году фест переехал с живописного «острова Любви» на Минском море на территорию бывшего кожевенного завода, если конкретней — в пространство Hide. Как все прошло и кто смог выстоять на танцполе всю ночь, — в фоторепортаже AFISHA.TUT.BY.





























































Розыгрыш билетов! Новый розыгрыш в приложении "Афиша TUT.BY"! Можно бесплатно получить билеты на крутую выставку App Store Google Play