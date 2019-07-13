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Эти люди танцевали сегодня всю ночь. Только взгляните на них!

14.07.2019 11:01 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В ночь с субботы на воскресенье в Минск проходил ставший уже легендой белорусской рейв-культуры фестиваль «Космос наш». В этом году фест переехал с живописного «острова Любви» на Минском море на территорию бывшего кожевенного завода, если конкретней — в пространство Hide. Как все прошло и кто смог выстоять на танцполе всю ночь, — в фоторепортаже AFISHA.TUT.BY.
















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Теги: Минск
 
 
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Как все прошло и кто эти люди, которые смогли выстоять на танцполе всю ночь, - в фоторепортаже AFISHA.TUT.BY.
 
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