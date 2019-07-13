ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Названы самые переоцененные и недооцененные валюты в мире

14.07.2019 11:50 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Журнал Economist опубликовал «индекс бигмака». Исходя из цены бутерброда в разных странах мира и курса валют, авторы исследования выясняли справедливую стоимость американского доллара. Выяснилось, что валюта США значительно дороже всех остальных денежных единиц в мире (за исключением швейцарского франка), а самым недооцененным является российский рубль, сообщает РБК. 


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В соответствии с исследованием получается, что валютный курс российского рубля на 64,5% выше реальной стоимости российской валюты. Это больше чем у украинской гривны, румынской леи, южноафриканского рэнда и малайзийского ринггита.

Авторы указывают, что если в США бигмак стоит $ 5,74, то в России — чуть больше 2 долларов.

Самой недооцененной валютой российский рубль по «индексу бигмака» называли и полгода назад. Однако тогда методику расчета Economist раскритиковал сотрудник «Локо-Инвест» Кирилл Тремасов. По его словам, в них была заложена ошибка, поскольку бигмак, по мнению британцев, стоил в России дешевле, чем в реальности.

В число пяти самых недооцененных валют мира также попали денежные единицы Малайзии, ЮАР, Румынии и Украины. 

Переоцененной валютой эксперты назвали швейцарский франк. В этой стране Биг-Мак обходится на 14% дороже, чем в США.

«Индекс бигмака» журнал The Economist подсчитывает с 1986 года. Методология расчета индекса основывается на теории паритета покупательной способности, по которой валютный курс должен уравнивать стоимость бургера в разных странах.

 
Теги: Курсы валют
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Индекс бигмака» назвал российский рубль самой недооцененной валютой в мире.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Волковыске прошел праздник электронной музыки
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
14.07.2019
Mir24.TV Belarus
Новости Докшицы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика