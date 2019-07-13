Названы самые переоцененные и недооцененные валюты в мире

Источник материала: Tut.by

Журнал Economist опубликовал «индекс бигмака». Исходя из цены бутерброда в разных странах мира и курса валют, авторы исследования выясняли справедливую стоимость американского доллара. Выяснилось, что валюта США значительно дороже всех остальных денежных единиц в мире (за исключением швейцарского франка), а самым недооцененным является российский рубль, сообщает РБК.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В соответствии с исследованием получается, что валютный курс российского рубля на 64,5% выше реальной стоимости российской валюты. Это больше чем у украинской гривны, румынской леи, южноафриканского рэнда и малайзийского ринггита.

Авторы указывают, что если в США бигмак стоит $ 5,74, то в России — чуть больше 2 долларов.

Самой недооцененной валютой российский рубль по «индексу бигмака» называли и полгода назад. Однако тогда методику расчета Economist раскритиковал сотрудник «Локо-Инвест» Кирилл Тремасов. По его словам, в них была заложена ошибка, поскольку бигмак, по мнению британцев, стоил в России дешевле, чем в реальности.

В число пяти самых недооцененных валют мира также попали денежные единицы Малайзии, ЮАР, Румынии и Украины.

Переоцененной валютой эксперты назвали швейцарский франк. В этой стране Биг-Мак обходится на 14% дороже, чем в США.

«Индекс бигмака» журнал The Economist подсчитывает с 1986 года. Методология расчета индекса основывается на теории паритета покупательной способности, по которой валютный курс должен уравнивать стоимость бургера в разных странах.