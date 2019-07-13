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Названы самые переоцененные и недооцененные валюты в мире
Источник материала: Tut.by
Журнал Economist
В соответствии с исследованием получается, что валютный курс российского рубля на 64,5% выше реальной стоимости российской валюты. Это больше чем у украинской гривны, румынской леи, южноафриканского рэнда и малайзийского ринггита.
Авторы указывают, что если в США бигмак стоит $ 5,74, то в России — чуть больше 2 долларов.
Самой недооцененной валютой российский рубль по «индексу бигмака» называли и полгода назад. Однако тогда методику расчета Economist раскритиковал сотрудник «Локо-Инвест» Кирилл Тремасов. По его словам, в них была заложена ошибка, поскольку бигмак, по мнению британцев, стоил в России дешевле, чем в реальности.
В число пяти самых недооцененных валют мира также попали денежные единицы Малайзии, ЮАР, Румынии и Украины.
Переоцененной валютой эксперты назвали швейцарский франк. В этой стране Биг-Мак обходится на 14% дороже, чем в США.
«Индекс бигмака» журнал The Economist подсчитывает с 1986 года. Методология расчета индекса основывается на теории паритета покупательной способности, по которой валютный курс должен уравнивать стоимость бургера в разных странах.
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«Индекс бигмака» назвал российский рубль самой недооцененной валютой в мире.
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