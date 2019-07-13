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«МАЗ» Вязовича перевернулся на «Шелковом пути»
14.07.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Грузовик «МАЗ» лидера белорусской команды Сергея Вязовича перевернулся на восьмом этапе ралли «Шелковый путь», сообщает пресс-служба марафона.
После этого «МАЗ» встал на колеса, проехал еще 200 метров и остановился. Экипаж не пострадал. Авария произошла на 33-м километре спецучастка.
«Экс-лидер грузового зачета Сергей Вязович движется в сторону старта, где будет ждать техничку», – говорится в сообщении.
В грузовом зачете лидирует гонщик российской команды «КАМАЗ-мастер» Антон Шибалов.
Ранее российская мотогонщица Анастасия Нифонтова
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Сможет ли лидер белорусской команды продолжить гонку, пока неясно.
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