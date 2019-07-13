«МАЗ» Вязовича перевернулся на «Шелковом пути»

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Грузовик «МАЗ» лидера белорусской команды Сергея Вязовича перевернулся на восьмом этапе ралли «Шелковый путь», сообщает пресс-служба марафона.

После этого «МАЗ» встал на колеса, проехал еще 200 метров и остановился. Экипаж не пострадал. Авария произошла на 33-м километре спецучастка.

«Экс-лидер грузового зачета Сергей Вязович движется в сторону старта, где будет ждать техничку», – говорится в сообщении.

В грузовом зачете лидирует гонщик российской команды «КАМАЗ-мастер» Антон Шибалов.