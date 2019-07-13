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Опасно ли излучение телефонов, компьютеров и бытовой техники? Вот что говорит современная наука

14.07.2019 12:01 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Каждый день нас окружают десятки и сотни радиоизлучателей — от телефона или смартфона в кармане до линий электропередач и бытовой техники. «Популярная механика» опубликовала короткое видео на канале Kurzgesagt, которое отвечает на вопрос, насколько это вредно, и может ли такая «радиация» как-то повлиять на человеческий организм (в видео доступны русские субтитры). Полный список исследований, на которые опираются создатели ролика, можно посмотреть по ссылке.

Мы также подготовили краткий конспект с пояснениями.

  • Разные части электромагнитного спектра отвечают за разные виды излучения, и многие из них совершенно безвредны. Однако некоторые действительно могут быть опасны, например, ультрафиолет, рентген и гамма-лучи.
  • Остальной спектр покрывает диапазон более длинных волн: от видимого света, инфракрасного, микроволн до радиоволн. Это то, что излучают мобильные телефоны, WiFi-роутеры, ЛЭПы и бытовая электротехника. Это излучение безвредно для человека, но может стимулировать наши нервы и мышцы, например, заставить волоски на нашем теле приподняться.
  • В 1979 году было проведено исследование о связи между возникновением лейкемии и проживанием рядом с линиями электропередач. И хотя оно было быстро опровергнуто, это послужило началом тысячам других исследований о «вреде излучения». Многие из них основаны на недостоверных данных, например, опросах и самоотчетах, хотя ощущение людей не может служить объективным источником данных.
  • В качестве примера недостоверного исследования приводится известное утверждение о связи рака мозга у мышей и крыс и электромагнитного излучения. Однако раковые опухоли по каким-то причинам возникали только у самцов.

В чем была суть этого эксперимента? Мышей начинали подвергать воздействию радиоволн в специальных подземных лабораториях еще до их рождения, и продолжали в течение их двухлетней жизни в разных дозах — от нулевой для контрольной группы, до 6 Вт на килограмм массы.

Волны частотой 900 МГц модулировались по схемам CDMA и GSM. В течение 18 часов каждый день излучение включали и выключали с периодами в 10 минут. Всего в экспериментах участвовало семь тестовых групп по 90 мышей в каждой.

Глиомы возникли у 2−3% популяции, невриномы — у 1−6%, причем последние возникали гораздо чаще при повышении мощности излучения. В работе было два непонятных факта: эти почему-то опухоли возникали исключительно у самцов мышей, при этом мыши, жившие без воздействия радиации, умирали в среднем раньше тех, кто получал дозы радиоизлучения.

Независимые ученые отмечали, что данные, опубликованные для широкой публики, были еще «сырыми» и не отвечали на многие вопросы. В частности, могла ли доза излучения быть слишком большой для мышей, и не было ли у них изначально предрасположенности к опухолям? К тому же мыши — не люди, и сложно судить по этим результатам о вреде мобильных телефонов для людей.

  • ВОЗ классифицировал частоты радиоволн ка возможно канцерогенные. На самом деле это значит, что есть некоторые намеки на риск возникновения рака, но они пока не подтверждены, и требуется дальнейшее наблюдение.
  • Не было последовательных свидетельств в исследованиях человека, что электромагнитное воздействие ниже пределов воздействия вызывает проблемы со здоровьем. Да, такую статистику можно найти, но большинство подобных данных слабо и непоследовательно.
  • Судя по современным научным данным, мы не должны беспокоиться об излучении от нашего ноутбука, телефона или телевизора.
  • Люди, которые жалуются на недомогание от электромагнитного излучения, подвержены эффекту Ноцебо — когда средство, не оказывающее реальное воздействие, вызывает отрицательную реакцию у пациента.
  • Но это не значит, что ученые не изучают долгосрочные последствия от смартфонов. Например, есть исследование Cosmos, которое изучает возможное влияние на здоровье от использования мобильных, измеряя частоту и длину телефонных звонков.
 
 
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