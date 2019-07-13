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На сердцу милой стороне

14.07.2019 — Разное | Гарадоцкi веснiк  
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Источник материала: Гарадоцкi веснiк

Праздник д. Моисеево Вировлянского сельсовета прошёл в начале июля и собрал не только местных жителей, но и тех, кто любит этот уютный уголок и выбирает его для того, чтобы отдохнуть душой. Участники мероприятия общались, делились планами на будущее, вспоминали прошлое.

На сердцу милой стороне

На снимке: участники дня деревни Моисеево.

На празднике, посвящённом Году малой родины и 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, традиционно чествовали лучших тружеников различных сфер народного хозяйства, ветеранов и юбиляров. Слова поздравлений звучали в адрес Михаила Александровича и Ларисы Дмитриевны Логуновых, которые трудились в сельском хозяйстве: мужчина был трактористом, а его супруга — бригадиром на ферме, лаборантом. Отметили династию Воробьёвых: Леонида Ивановича, который 44 года отработал в Холомерском лесничестве, и его сына Якова, который пошёл по стопам отца и трудится в лесном хозяйстве. Организаторы поздравили трёх сестёр Людмилу Боровецкую, Татьяну Тимощенко и Майю Гуртовую (Майя Петровна недавно отметила 80-летний юбилей), которых судьба разбросала по разным уголкам, а в 80-е годы они вернулись на малую родину.

  Тёплые слова в адрес деревни и её доброжелательных жителей звучали от гостьи из Санкт-Петербурга Валентины Ульяновой.

  С благодарностью и скорбью вспомнили участники мероприятия героев Великой Отечественной войны, своих земляков, мужественно сражавшихся за мирное завтра, страшные события, которые происходили на холомерской земле, говорили о деревнях, которые немецкие каратели сожгли вместе с жителями.

  В Холомерском СДК прошла патриотическая клубная встреча со школьниками, посвящённая Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны. Заведующий клубом Нина Склименок рассказала ребятам о злодеяниях оккупантов в холомерском крае. Своими воспоминаниями поделился Иван Петрович Иванюженко, который встретил войну 12-летним подростком. Тогда он дал себе обещание, что, если выживет, главным праздником для него станет День Победы. Анатолий Васильевич Мирончик рассказал о том, как в послевоенные годы страна поднималась с колен, о том, каких порой нечеловеческих усилий это стоило людям. Ветераны напутствовали школьников, чтобы они берегли Родину и хорошо учились.

Любовь ШЛЕЙКО.

 
 
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Праздник д. Моисеево Вировлянского сельсовета прошёл в начале июля и собрал не только местных жителей, но и тех, кто любит этот уютный уголок и выбирает его для...
 
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