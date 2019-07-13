Huawei полностью покрыла 5G первое европейское государство

Мобильный оператор Monaco Telecom установил 23 антенны 5G, которые покрывают все 2,6 кв. км территории княжества. Это почти в два раза меньше, чем количество антенн для связи четвертого поколения, установленных на территории Монако.





Как отметил президент компании Monaco Telecom Этьена Франзи, развертывание сети на территории княжества является частью плана, направленного на расширение использования в стране цифровых технологий.





Новая сеть, в частности, позволит Монако ввести в действие ряд сервисов, связанных как с транспортом, так и с обеспечением общественной безопасности. В частности, теперь пожарные княжества могут использовать беспилотные летательные аппараты, с малой задержкой по времени передающие изображение в стандарте высокой четкости 4K.





Для развертывания сети 5G использовалось оборудование китайской компании Huawei. "Монако имеет небольшую территорию, что позволяет сделать его подлинной витриной в целом ряде цифровых секторов, в частности соединив развитие сетей 5G c программой технологий "умного города". Все это может послужить моделью как для других операторов связи, так и для других государств", - подчеркнул главный исполнительный директор Huawei Го Пин.