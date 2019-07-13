ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Huawei полностью покрыла 5G первое европейское государство

14.07.2019 12:56 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Первым европейским государством, территория которого полностью покрывается сетью нового стандарта 5G, стало княжество Монако, сообщает Le Monde.

Мобильный оператор Monaco Telecom установил 23 антенны 5G, которые покрывают все 2,6 кв. км территории княжества. Это почти в два раза меньше, чем количество антенн для связи четвертого поколения, установленных на территории Монако.

Как отметил президент компании Monaco Telecom Этьена Франзи, развертывание сети на территории княжества является частью плана, направленного на расширение использования в стране цифровых технологий.

Новая сеть, в частности, позволит Монако ввести в действие ряд сервисов, связанных как с транспортом, так и с обеспечением общественной безопасности. В частности, теперь пожарные княжества могут использовать беспилотные летательные аппараты, с малой задержкой по времени передающие изображение в стандарте высокой четкости 4K.

Для развертывания сети 5G использовалось оборудование китайской компании Huawei. "Монако имеет небольшую территорию, что позволяет сделать его подлинной витриной в целом ряде цифровых секторов, в частности соединив развитие сетей 5G c программой технологий "умного города". Все это может послужить моделью как для других операторов связи, так и для других государств", - подчеркнул главный исполнительный директор Huawei Го Пин.
 
 
Ссылка на источник 70
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Первым европейским государством, территория которого полностью покрывается сетью нового стандарта 5G, стало княжество Монако, сообщает Le Monde.
 
Новости дня
Новости разные
 
«В 24 года зарабатываю до 3500 долларов». Минчанин рассказывает, как поехал в Израиль на заработки
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
14.07.2019
Mir24.TV Belarus
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика