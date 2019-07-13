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Алексей Бага: жалею ли, что отпустили Глеба? Нет
Источник материала: Партизан
Наставник борисовского БАТЭ Алексей Бага подчеркнул после успеха (4:1) в матче 15-го тура высшей лиги, что не жалеет о расставании с Александром Глебом.
- Драгун был сверхмотивированным. Это из-за удаления в матче с "Пястом"?
- Не стал бы проводить параллели. Красная карточка в истории.
- Не было соблазна сыграть без него?
- Разных мыслей было много. Если умничать, то есть большой риск потерять очки. Стас не играет в Польше. Больше недели он будет вне игры. Поэтому сегодня должен был сыграть весь матч и принести нам пользу.
- Драгун не сыграет в Польше. Жалеете, что отпустили Глеба?
- Нет.
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Наставник борисовского БАТЭ Алексей Бага подчеркнул после успеха (4:1) в матче 15-го тура высшей лиги, что не жалеет о расставании с Александром Глебом.
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