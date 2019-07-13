Алексей Бага: жалею ли, что отпустили Глеба? Нет

- Драгун был сверхмотивированным. Это из-за удаления в матче с "Пястом"?





- Не стал бы проводить параллели. Красная карточка в истории.





- Не было соблазна сыграть без него?





- Разных мыслей было много. Если умничать, то есть большой риск потерять очки. Стас не играет в Польше. Больше недели он будет вне игры. Поэтому сегодня должен был сыграть весь матч и принести нам пользу.





- Драгун не сыграет в Польше. Жалеете, что отпустили Глеба?





- Нет.



