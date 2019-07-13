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Слухи об инсульте и кризис режима: можно ли считать Лукашенко неудачником?

14.07.2019 12:02 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Привел ли правитель Беларусь в тупик? Что будет после его ухода?



Слухи об инсульте и кризис режима: можно ли считать Лукашенко неудачником?
Об этом в программе «Пражский акцент» на «Радыё Свабода» рассуждает политолог Валерий Карбалевич:

- Тупик, в который попала система Лукашенко, означает кризис. В существующих рамках система не может развиваться. Можно сравнивать с Молдовой, Зимбабве или Венесуэлой, но можно сравнивать и с Польшей.

Темпы экономического роста ниже мировых, 10 лет страна не может выйти на уровень средней зарплаты 500 долларов. Страна в наркотической зависимости от российских дотаций.

Психологически тупик чувствует большинство общества, что воплощается в массовой трудовой эмиграции. Процесс трансформации имеет свои недостатки. В Беларуси не было трансформации, поэтому не было и ее недостатков.


Слухи об инсульте - это тест: а как будет без Лукашенко?

Есть общая особенность персонифицированных авторитарных режимов - уход лидера - это всегда кризис. Перед глазами пример Казахстана - очень плавная смена власти, да и смена вообще.

Но и такое изменение вызвало кризис. Там во время протестов после президентских выборов было арестовано около 1000 человек…

Я уже не говорю о крахе Венесуэлы после смерти Чавеса. Кризис, безусловно, будет и после ухода Лукашенко.
 
 
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Привел ли правитель Беларусь в тупик? Что будет после его ухода?
 
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