Слухи об инсульте и кризис режима: можно ли считать Лукашенко неудачником?

«Радыё Свабода» рассуждает политолог Валерий Карбалевич: Об этом в программе «Пражский акцент» нарассуждает политолог





- Тупик, в который попала система Лукашенко, означает кризис. В существующих рамках система не может развиваться. Можно сравнивать с Молдовой, Зимбабве или Венесуэлой, но можно сравнивать и с Польшей.





Темпы экономического роста ниже мировых, 10 лет страна не может выйти на уровень средней зарплаты 500 долларов. Страна в наркотической зависимости от российских дотаций.





Психологически тупик чувствует большинство общества, что воплощается в массовой трудовой эмиграции. Процесс трансформации имеет свои недостатки. В Беларуси не было трансформации, поэтому не было и ее недостатков.









Слухи об инсульте - это тест: а как будет без Лукашенко?





Есть общая особенность персонифицированных авторитарных режимов - уход лидера - это всегда кризис. Перед глазами пример Казахстана - очень плавная смена власти, да и смена вообще.





Но и такое изменение вызвало кризис. Там во время протестов после президентских выборов было арестовано около 1000 человек…





Я уже не говорю о крахе Венесуэлы после смерти Чавеса. Кризис, безусловно, будет и после ухода Лукашенко.