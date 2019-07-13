Минчанам могут начислить плату за горячую воду даже в период ее отключения. Почему и как избежать

Неудобства, связанные с плановым отключением горячей воды, слегка компенсирует «облегченная» жировка. Однако экономить получается не у всех — потребители, у которых установлены индивидуальные счетчики, рискуют лишиться этого преимущесвта и платить по полной:





— Некоторые пользуются краном с горячей водой и после даты отключения. Установленный прибор учета горячей воды фиксирует этот объем. В конце месяца, когда владелец квартиры передаст показания счетчика для начисления платы, на этот объем пропорционально насчитают гигакалории, — обращает внимание начальник производственно-технического отдела «Минсккоммунтеплосеть» Сергей Лютич.





Например, расход за месяц составит 5 м³ горячей воды, из которых 2 м³ вытекли в период отключения. Даже если потребитель обнаружит нестыковку, ничего поделать не сможет. Как доказать, что часть указанного им объема он использовал именно в период отключения, а не до или после него в течение отчетного месяца?









Вы спросите: зачем вообще открывают кран горячей воды в эти две недели? Ответ прост: из него, правда, течет более теплая вода.





— После отключения горячего водоснабжения в трубопроводах (стояках, разводке) остается ранее нагретая до 50 и выше градусов вода, но она довольно быстро остывает до комнатной, точнее внутридомовой температуры, — объясняет Сергей Лютич. — Если некоторые жильцы продолжают открывать краны с горячей водой, в систему поступает холодная. Ее температура летом достигает 10−15 ºС. Эта вода может нагреться естественным образом, если на улице жарко, или за счет температуры в помещении. При условии, что жильцы не будут ее активно потреблять. Даже если температура воды из кранов с холодной и горячей водой отличается на 1−2 градуса, человек по субъективным ощущениям может воспринимать воду из крана с горячей водой как более теплую.



