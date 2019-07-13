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Минчанам могут начислить плату за горячую воду даже в период ее отключения. Почему и как избежать

14.07.2019 11:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

«Минск-Новости» рассказали, почему некоторым потребителям начисляют плату за горячую воду в период ее отключения.

Неудобства, связанные с плановым отключением горячей воды, слегка компенсирует «облегченная» жировка. Однако экономить получается не у всех — потребители, у которых установлены индивидуальные счетчики, рискуют лишиться этого преимущесвта и платить по полной:

— Некоторые пользуются краном с горячей водой и после даты отключения. Установленный прибор учета горячей воды фиксирует этот объем. В конце месяца, когда владелец квартиры передаст показания счетчика для начисления платы, на этот объем пропорционально насчитают гигакалории, — обращает внимание начальник производственно-технического отдела «Минсккоммунтеплосеть» Сергей Лютич.

Например, расход за месяц составит 5 м³ горячей воды, из которых 2 м³ вытекли в период отключения. Даже если потребитель обнаружит нестыковку, ничего поделать не сможет. Как доказать, что часть указанного им объема он использовал именно в период отключения, а не до или после него в течение отчетного месяца?


Вы спросите: зачем вообще открывают кран горячей воды в эти две недели? Ответ прост: из него, правда, течет более теплая вода.

— После отключения горячего водоснабжения в трубопроводах (стояках, разводке) остается ранее нагретая до 50 и выше градусов вода, но она довольно быстро остывает до комнатной, точнее внутридомовой температуры, — объясняет Сергей Лютич. — Если некоторые жильцы продолжают открывать краны с горячей водой, в систему поступает холодная. Ее температура летом достигает 10−15 ºС. Эта вода может нагреться естественным образом, если на улице жарко, или за счет температуры в помещении. При условии, что жильцы не будут ее активно потреблять. Даже если температура воды из кранов с холодной и горячей водой отличается на 1−2 градуса, человек по субъективным ощущениям может воспринимать воду из крана с горячей водой как более теплую.
 
Теги: Минск
 
 
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«Минск-Новости» рассказали, почему некоторым потребителям начисляют плату за горячую воду в период ее отключения.
 
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