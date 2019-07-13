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В детских садах Витебска провели принудительную лотерею: разыграли билеты на «Славянский базар»

14.07.2019 11:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

По словам воспитателей, победители получают билеты, но деньги сдают все.

Покупка билетов совпала с обязательной трехмесячной подпиской на газеты, поэтому воспитатели особенно прочувствовали на себе траты, рассказала sputnik.by воспитательница.

При этом, по словам Ирины (имя изменено — прим. sputnik.by), никого не интересовало, есть ли деньги у сотрудников сада: если человек не сдавал деньги, его лишали премии.

Как сообщает издание, после того как билеты были куплены, часть из них сразу куда-то исчезла, а остатки разыграли в лотерею:  работники тянули листки, на которых был нарисован либо «+», либо «-». Кому выпадал «+», тому и доставался билет. Те, у кого был «-», соответственно, ничего не получали, но и деньги им не возвращали.

По словам Ирины, после розыгрыша некоторые «счастливчики» ходили по саду и пытались хоть кому-нибудь подарить билеты, но безуспешно: все отказывались. Девушка свой выигрыш отдала родителям.
 
 
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По словам воспитателей, победители получают билеты, но деньги сдают все.
 
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