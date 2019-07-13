Чем может аукнуться «Камволю» попытка «потеснить турка или итальянца»

интервью для программы «Марков. Ничего личного» рассказала о вариантах выполнения поручения Александра Лукашенко по «Камволю». Глава концерна «Беллегпром» Татьяна Лугина вдля программы «Марков. Ничего личного» рассказала о вариантах выполнения поручения Александра Лукашенко по «Камволю».





Она назвала достаточно амбициозной задачей произвести и продать 6 миллионов погонных метров тканей и при этом добавила:





— Произвести мы, наверное, сможем. Вопрос понимания, куда мы будем реализовывать. Понятно, что нас ни на один рынок так просто не пустят. Ниши заняты, как и в любом другом ассортименте.





Далее в беседе с ведущим передачи Маратом Марковым глава «Беллегпрома» отметила, что для подобной задачи может потребоваться год-два, чтобы понять «в какую нишу задвинуть конкурента» и с помощью каких инструментов:





— Либо это качество, либо это цена. Возможно, какое-то время нужно и вообще демпинговать по цене.





В свою очередь ведущий Марков подвел черту под темой:





— Фактически, вы здесь внутри страны должны согласовать условия, чтобы предприятие могло демпинговать на чужих рынках с целью завоевать их.





— Это стратегия выхода на рынок, — подтвердила слова ведущего чиновница.





Уроки БМЗ





Похоже, авторы идеи выхода «Камволя» на внешние рынки за счет демпинга забыли печальный урок жлобинского БМЗ. В 2015-м предприятие при поддержке властей попыталось воспользоваться финансовым кризисом, заставившим его конкурентов заметно сбавить обороты.





БМЗ увеличил экспорт в Европу с 785 тыс. тонн до 1,2 млн тонн. Доля ЕС в экспорте жлобинского завода в стоимостном выражении составила почти 60%.





Но вместо ожидаемой прибыли по итогам трех кварталов 2015-го БМЗ занял вторую строчку в списке самых убыточных ОАО страны, уйдя в минус на 636,6 млрд рублей.





Пытаясь расширить свою долю на европейском рынке, предприятие работало себе в убыток. Кроме того, власти фактически проспонсировали демпинг, оказав заводу господдержку на $ 240 млн.





А в апреле 2016-го предприятие ждал еще более ощутимый удар: Еврокомиссия ввела постоянную 5-летнюю антидемпинговую пошлину на стальную арматуру, изготовленную в Беларуси. Результаты расследования показали, что металлопродукция из Жлобина продавалась в ЕС «ниже нормальной рыночной стоимости».





Как белорусы расплачиваются за удержание внешних рынков





В июле 2018-го Министерство антимонопольного регулирования и торговли заподозрило семь крупнейших производителей мяса птицы в ценовом сговоре.





Стоимость мяса птицы тогда выросла практически на треть, при этом для роста цен не было оснований, считали в министерстве.





В комментарии «Салідарнасці» экономист Леонид Злотников высказывал мнение, что для завоевания новых рынков производители действительно могут снизить цену на свою продукцию, понеся при этом определенные убытки. И компенсируют их рядовые покупатели за счет повышения цен на внутреннем рынке.





Эксперт ранее подробно изучал экспорт белорусской молочной продукции в Россию и на другие рынки. По его словам, в целом эти поставки убыточны, за исключением некоторых видов продукции. А это также может говорить о том, что производители намеренно идут на такие издержки, чтобы удержать ниши на внешних рынках.