Германия — Восточной Европе: Ускорьте реформы или потеряете население

"Наша Нива" . С таким заявлением Михаэль Рот выступил в Батуми, где проходила международная конференция, посвященная десятой годовщине Восточного партнерства, пишет





Рот встретился с представителями гражданского общества Грузии, которые сказали, что чувствуют себя забытыми в Европе. Он заявил, что в восточноевропейских государств есть два варианта.





«Первый: мы ускоряем процесс реформ в Восточной Европе, также здесь, в Грузии. А второй — все молодое поколение покидает страну и приезжает в Европу, или в Германию», — сказал министр.

