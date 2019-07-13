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Германия — Восточной Европе: Ускорьте реформы или потеряете население

14.07.2019 11:45 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Государственный министр Германии по делам Европы считает, если Восточная Европа не ускорит реформы, то рискует столкнуться с массовой эмиграцией молодежи, которая будет искать лучшей жизни в Западной Европе, пишет Euractiv.

С таким заявлением Михаэль Рот выступил в Батуми, где проходила международная конференция, посвященная десятой годовщине Восточного партнерства, пишет "Наша Нива".

Рот встретился с представителями гражданского общества Грузии, которые сказали, что чувствуют себя забытыми в Европе. Он заявил, что в восточноевропейских государств есть два варианта.

«Первый: мы ускоряем процесс реформ в Восточной Европе, также здесь, в Грузии. А второй — все молодое поколение покидает страну и приезжает в Европу, или в Германию», — сказал министр.
 
 
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Государственный министр Германии по делам Европы считает, если Восточная Европа не ускорит реформы, то рискует столкнуться с массовой эмиграцией молодежи,...
 
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