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Зеленский в шортах "проинспектировал" температуру воды в Черном море
Источник материала: Партизан
Утром 13 июля президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Одесскую и Херсонскую области перед началом рабочего дня "проинспектировал" температуру воды в Черном море на пляже "Ланжерон" в Одессе, сообщила пресс-служба главы государства в Facebook.
На ролике видно, что украинский президеннт плавал в компании главы Офиса президента Андрея Богдана, замглавы ОП Кирилла Тимошенко и своего первого помощника Сергея Шефира. Президенту на пляже сказали, что вода холодная. В ходе визита Зеленский, кроме прочего, представил нового главу Херсонской облгосадминистрации Юрия Гусева и сказал, что нового председателя Одесской ОГА будут выбирать на конкурсе.
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Утром 13 июля президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Одесскую и Херсонскую области перед началом рабочего дня "проинспектировал" температуру воды в...
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