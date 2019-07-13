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Зеленский в шортах "проинспектировал" температуру воды в Черном море

14.07.2019 11:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Утром 13 июля президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Одесскую и Херсонскую области перед началом рабочего дня "проинспектировал" температуру воды в Черном море на пляже "Ланжерон" в Одессе, сообщила пресс-служба главы государства в Facebook.

На ролике видно, что украинский президеннт плавал в компании главы Офиса президента Андрея Богдана, замглавы ОП Кирилла Тимошенко и своего первого помощника Сергея Шефира. Президенту на пляже сказали, что вода холодная. В ходе визита Зеленский, кроме прочего, представил нового главу Херсонской облгосадминистрации Юрия Гусева и сказал, что нового председателя Одесской ОГА будут выбирать на конкурсе.
 
 
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Утром 13 июля президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Одесскую и Херсонскую области перед началом рабочего дня "проинспектировал" температуру воды в...
 
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