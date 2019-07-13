Две беларуски 60+ стали призерами международного конкурса красоты. Посмотрите на их фото!

Источник материала: KYKY

В Италии прошел крутой международный конкурс красоты без возрастных ограничений Grand Miss International, в нем участвовали и беларуски. Две из них – 60-летняя Антонина Скурчаева и 72-летняя Лариса Трофимович – получили титулы первой и второй вице-миссис, пишет TUT.by. Поздравляем!



К слову, красоту женщин оценивали, в том числе, довольно известные модельные агентства Парижа, Милана и Лондона.



Антонина начала обучение моделингом всего полгода назад, когда пришла в «Центр активного долголетия».

А Лариса знакома с этим «бизнесом» уже давно – еще в советское время она была востребованным демонстратором одежды. Но когда женщине исполнилось 35, карьеру модели она поставила на паузу. А в 72 года снова начала ходить по подиуму!





К поездке на конкурс беларусок готовила Ольга Семашко, директор модельной школы Media Models School. Ольга довольно позитивно говорит: «Наши участницы не просто покорили этот конкурс, они одержали победу над жесткими шаблонами общества! Вместо того чтобы ходить в платочках, копать грядки, вязать носки внукам, готовить борщи три раза в день и надевать что попало, они дефилировали по подиуму Италии и показывали всему миру, что белорусские женщины прекрасны и энергичны в любом возрасте!».



Ольга в принципе уверена, что за моделями 50+ будущее этой сферы: «Беларусь перенасыщена моделями от 13 до 25 лет. Модные показы похожи на замкнутый круг однообразных лиц. Но никому уже не интересно смотреть просто на одежду, безотносительно человека, который ее носит. Каждый хочет находить себя в представленном образе. Когда женщина за 50 смотрит на 19-летнюю манекенщицу, демонстрирующую, например, деловую одежду, первое, что она подумает: «Да, этот костюм красивый, потому что на этой девочке красиво все, чтобы она ни надела, а вот на мне такой костюм вряд ли будет смотреться хорошо, у меня уже нет точеной фигурки, да и возраст уже не тот». Но когда она увидит такую же женщину, как она, с параметрами, схожими со своими, она будет уверена в том, что это и ей подойдет. Все очень просто».

Фото предоставлены организаторами поездки белорусских участниц