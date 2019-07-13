«В 24 года зарабатываю до 3500 долларов». Минчанин рассказывает, как поехал в Израиль на заработки

Источник материала: Tut.by

Белорус Роман Кравченко стал путешествовать еще в школе. Впервые самостоятельно выехал за границу в страны Скандинавии в возрасте 18 лет. Сейчас ему 24 года. Живет и работает в Израиле. В месяц получает 3500 долларов. Он рассказал, какие документы нужны, чтобы оформить рабочую визу, и как не попасть в руки нечестных работодателей.





Роман объехал уже 19 стран мира. Полтора года назад решил отправиться в Израиль, чтобы познакомиться со страной, ее традициями и менталитетом. В этот раз парень решил заработать денег и оформил не туристическую, а рабочую визу. Всем, кто тоже планирует совместить приятное с полезным, он рекомендует заняться подготовкой документов заранее.

— Первоначально я и мои друзья не рассматривали Израиль как страну для заработка денег. Во-первых, документы на рабочую визу тщательно проверяются, и этот процесс небыстрый. У нас он занял около 2 месяцев. Нужно было предоставить бумагу, которая подтверждает отсутствие судимости, справку о прохождении медосмотра, заявление о взятии отпечатков пальцев, паспорт, фото и квитанцию об оплате пошлины. Работать по туристической визе в Израиле нельзя. Если на таможне поймут, что вы туда едете с этой целью, депортируют.





Отправить назад, по словам Романа, могут, даже если у вас забронированы билеты в обратную сторону, номера в отелях на определенное количество дней и экскурсии. Беседа ведется от 10 минут до 8 часов, и если у сотрудника таможни возникают сомнения, он с легкостью может не пустить вас в страну. Зная это, Роман даже не стал пытаться въехать по туристической визе. Работу парень искал через биржу труда.

— В Израиле много вакансий, но, как я узнал позже, существуют нечестные работодатели. Они могут по несколько месяцев задерживать зарплату или вовсе ее не выплачивать, аргументируя это тем, что вы не отработали нужное количество часов. Однако они просто используют ваше незнание законов в свою пользу. Нужно быть бдительным. В Израиле очень популярна социальная сеть Facebook. Там существуют специальные группы, куда выкладываются фото и номера телефонов нечестных работодателей. Прежде чем куда-то идти, советую тщательно прошерстить интернет.

«Убирая кафе и пляж, я зарабатывал 8 долларов в час»

Для того чтобы куда-то устроиться, не нужен даже сертификат об образовании и наличие опыта, утверждает Роман. На собеседовании важно доказать, что ты компетентен и сможешь выполнять то, что требует работодатель. Там можно устроиться в строительную компанию, на автомойку, завод по производству продуктов питания, официантом в любой ресторан или на рецепцию в отель. Роман попал на работу в кафе.

— В Израиле две системы оплаты: почасовая и ставка. Те, кто работает по часам, имеют возможность брать так называемую переработку, она оплачивается выше, чем 100%, — 120−150%. Я работал и так, и так. Днем убирал кафе и зону у пляжа. Готовил площадку к открытию туристического сезона. Ночью подрабатывал на стадионе, убирал его после различных мероприятий. Существует еще такое время, как шаббат (начинается с заходом солнца в пятницу, заканчивается с заходом солнца в субботу). Если работать в этот период, то можно получить 150% оплаты сразу же. Убирая кафе и пляж, я зарабатывал 8 долларов в час, на стадионе мне платили 7,5 доллара.

Спустя время Роман стал искать что-то посерьезнее. Начал изучать вакансии на рынке труда и узнал, что одна американская компания, которая занимается производством телекоммуникационной аппаратуры, является лидером по разработке цифровых систем передачи данных, ищет сотрудника. Парень откликнулся на вакансию, и его пригласили на собеседование.