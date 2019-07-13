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Загадочный "крест" на Западном обходе Бреста взбудоражил пользователей соцсетей
14.07.2019 13:44 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Чего только не придумают соцсети, каких только
Нет, ну вот что нормальный человек с буйной фантазией, скажите нам, должен был подумать при виде этакого? Конечно, будут самые идиотские предположения! Пришлось лезть наверх и смотреть, что за дела творятся в этом месте. Всё оказалось проще:
Ну да, немного может не совсем красиво, зато работает. Вот и раскрыли мы ещё одну загадку нашего города.
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Чего только не придумают соцсети, каких только предположений не выстроят. И мол уже сбили там кого-то, и что уже освятили путепровод. А выглядит и в самом деле...
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