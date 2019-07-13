Источник материала: Виртуальный Брест

Чего только не придумают соцсети, каких только предположений не выстроят . И мол уже сбили там кого-то, и что уже освятили путепровод. А выглядит и в самом деле загадочно, согласны?





Нет, ну вот что нормальный человек с буйной фантазией, скажите нам, должен был подумать при виде этакого? Конечно, будут самые идиотские предположения! Пришлось лезть наверх и смотреть, что за дела творятся в этом месте. Всё оказалось проще:





Ну да, немного может не совсем красиво, зато работает. Вот и раскрыли мы ещё одну загадку нашего города.