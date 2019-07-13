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"Исторические вехи Гефеста". На Орджоникидзе появился новый фонарь-памятный знак
14.07.2019 13:44 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Не так давно рядом со зданием Gefest на ул. Орджоникидзе появился новый фонарь с листом-пергамента, на котором написаны основные исторические даты предприятия. К сожалению, в прессе данное событие никак не освещалось, поэтому знакомим вас с новым объектом. Как раз кстати - реконструкция бульвара завершилась, улицу Салтыкова-Щедрина тоже доделали, Орджоникидзе - блеск! Такая, получается, приятная точка, или вишенка на торте.
К слову, идею предложил брестчанин Александр Пащук.
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