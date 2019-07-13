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Знакомимся с улицами, на которых отключат электричество для проведения работ
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Источник материала:
Виртуальный Брест
Традиционный воскресный список улиц города, где энергетики проводят плановые работы, для которых потребуется ненадолго отключить электроэнергию.
Брест
|№
|Начало
|Конец
|Район отключения
|Причина
|1
|16.07.2019 09:00
|16.07.2019 17:00
|Ул. Боброва26, ул. Красная 3-18, пер1-й Северный 2-32, ул. Северная 49-51,50-60, ул. Карасева 43-81,54-90.
|Реконструкция ВЛ-0,4кВ
|2
|17.07.2019 09:00
|17.07.2019 17:00
|ул. Боброва 28-66/1, 39-73, ул. Крестьянская 17-31, 89-109, ул. Фортечная 164-170, ул. Боброва 2-20, 5-31, ул. Красногвардейская 22,24, ул. Северная 23-41, 30-38, пер.2-ой Северный 1-19, 2-20
|Реконструкция ВЛ-0,4кВ
|3
|18.07.2019 09:00
|18.07.2019 17:00
|Ул. Боброва26, ул. Красная 3-18, пер1-й Северный 2-32, ул. Северная 49-51,50-60, ул. Карасева 43-81,54-90.
|Реконструкция ВЛ-0,4кВ
|4
|19.07.2019 09:00
|19.07.2019 17:00
|ул. Боброва 28-66/1, 39-73, ул. Крестьянская 17-31, 89-109, ул. Фортечная 164-170, ул. Боброва 2-20, 5-31, ул. Красногвардейская 22,24, ул. Северная 23-41, 30-38, пер.2-ой Северный 1-19, 2-20
|Реконструкция ВЛ-0,4кВ
Брестский район
|№
|Начало
|Конец
|Район отключения
|Причина
|1
|10.07.2019 09:00
|17.07.2019 17:00
|д.Б. Зводы ул. Центральная ул. Молодёжная пер. Центральный
|Ремонтные работы на КТП-931
|2
|15.07.2019 09:00
|15.07.2019 16:45
|д.Заболотье ул. Партизанская д. 14-18. 39-61.
|Ремонтные работы на ВЛ-0.4 кВ.
|3
|15.07.2019 09:00
|15.07.2019 16:45
|д. Чижевичи ул. Лесная. Пограничная.
|Ремонтные работы на ВЛ-0.4 кВ.
|4
|16.07.2019 09:00
|16.07.2019 16:45
|д.Чернавчицы ул. Молодежная. Спокойная. Иркутско-Пинских дивизий. пер. Солнечный.
|Реионтные работы на ВЛ-0.4кВ.
|5
|17.07.2019 09:00
|17.07.2019 16:45
|д.Черск ул. Центральная д. 90-95. пер.Заречный.
|Ремонтные работы на ВЛ 0.4 кВ.
|6
|17.07.2019 09:00
|17.07.2019 16:45
|д.Цюприки ул.Тихая.
|Ремонтные работы на КТП-429.
|7
|18.07.2019 09:00
|18.07.2019 16:45
|д.Ковердяки ул.Заречная. Трудовая д.2-4. Веселая. Мотыкальская д.20а. Солнечная. Прямая.
|Ремонтные работы на КТП-369.
|8
|18.07.2019 09:00
|18.07.2019 16:45
|д.Б.зводы ул. Центральная д.23-38. пер.Центральный.
|Ремонтные работы на ВЛ 0.4кВ.
|9
|18.07.2019 09:00
|18.07.2019 16:45
|д.Черск ул.Садовая. пер.Заречный д.5.
|Ремонтные работы на ВЛ 0.4 кВ.
|10
|19.07.2019 09:00
|19.07.2019 16:45
|д.Черск ул.Зеленая. Центральная д. 39-87.
|Ремонтные работы на ВЛ 0.4кВ.
|11
|19.07.2019 09:00
|19.07.2019 16:45
|агр.Чернавчицы ул. Мира.
|Ремонтные работы наМТП 93.
|12
|19.07.2019 09:00
|19.07.2019 16:45
|д.Максимы ул.Максимовская.
|Ремонтные работы на ВЛ 0.4кВ.
Теги
: Брест
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Традиционный воскресный список улиц города, где энергетики проводят плановые работы, для которых потребуется ненадолго отключить электроэнергию. Брест ...
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