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Знакомимся с улицами, на которых отключат электричество для проведения работ

14.07.2019 13:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Традиционный воскресный список улиц города, где энергетики проводят плановые работы, для которых потребуется ненадолго отключить электроэнергию.

Знакомимся с улицами, на которых отключат электричество для проведения работ

Брест

Начало Конец Район отключения Причина
1 16.07.2019 09:00 16.07.2019 17:00 Ул. Боброва26, ул. Красная 3-18, пер1-й Северный 2-32, ул. Северная 49-51,50-60, ул. Карасева 43-81,54-90. Реконструкция ВЛ-0,4кВ
2 17.07.2019 09:00 17.07.2019 17:00 ул. Боброва 28-66/1, 39-73, ул. Крестьянская 17-31, 89-109, ул. Фортечная 164-170, ул. Боброва 2-20, 5-31, ул. Красногвардейская 22,24, ул. Северная 23-41, 30-38, пер.2-ой Северный 1-19, 2-20 Реконструкция ВЛ-0,4кВ
3 18.07.2019 09:00 18.07.2019 17:00 Ул. Боброва26, ул. Красная 3-18, пер1-й Северный 2-32, ул. Северная 49-51,50-60, ул. Карасева 43-81,54-90. Реконструкция ВЛ-0,4кВ
4 19.07.2019 09:00 19.07.2019 17:00 ул. Боброва 28-66/1, 39-73, ул. Крестьянская 17-31, 89-109, ул. Фортечная 164-170, ул. Боброва 2-20, 5-31, ул. Красногвардейская 22,24, ул. Северная 23-41, 30-38, пер.2-ой Северный 1-19, 2-20 Реконструкция ВЛ-0,4кВ

Брестский район

Начало Конец Район отключения Причина
1 10.07.2019 09:00 17.07.2019 17:00 д.Б. Зводы ул. Центральная ул. Молодёжная пер. Центральный Ремонтные работы на КТП-931
2 15.07.2019 09:00 15.07.2019 16:45 д.Заболотье ул. Партизанская д. 14-18. 39-61. Ремонтные работы на ВЛ-0.4 кВ.
3 15.07.2019 09:00 15.07.2019 16:45 д. Чижевичи ул. Лесная. Пограничная. Ремонтные работы на ВЛ-0.4 кВ.
4 16.07.2019 09:00 16.07.2019 16:45 д.Чернавчицы ул. Молодежная. Спокойная. Иркутско-Пинских дивизий. пер. Солнечный. Реионтные работы на ВЛ-0.4кВ.
5 17.07.2019 09:00 17.07.2019 16:45 д.Черск ул. Центральная д. 90-95. пер.Заречный. Ремонтные работы на ВЛ 0.4 кВ.
6 17.07.2019 09:00 17.07.2019 16:45 д.Цюприки ул.Тихая. Ремонтные работы на КТП-429.
7 18.07.2019 09:00 18.07.2019 16:45 д.Ковердяки ул.Заречная. Трудовая д.2-4. Веселая. Мотыкальская д.20а. Солнечная. Прямая. Ремонтные работы на КТП-369.
8 18.07.2019 09:00 18.07.2019 16:45 д.Б.зводы ул. Центральная д.23-38. пер.Центральный. Ремонтные работы на ВЛ 0.4кВ.
9 18.07.2019 09:00 18.07.2019 16:45 д.Черск ул.Садовая. пер.Заречный д.5. Ремонтные работы на ВЛ 0.4 кВ.
10 19.07.2019 09:00 19.07.2019 16:45 д.Черск ул.Зеленая. Центральная д. 39-87. Ремонтные работы на ВЛ 0.4кВ.
11 19.07.2019 09:00 19.07.2019 16:45 агр.Чернавчицы ул. Мира. Ремонтные работы наМТП 93.
12 19.07.2019 09:00 19.07.2019 16:45 д.Максимы ул.Максимовская. Ремонтные работы на ВЛ 0.4кВ.
 
Теги: Брест
 
 
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