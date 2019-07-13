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С 15 по 21 июля 2019 по улице Кирова (в районе дома №50) будет запрещено движение
14.07.2019 13:44 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
О запрещении движения по улице Кирова
С 15 по 21 июля 2019 по улице Кирова (в районе дома №50) будет запрещено движение транспортных средств и самоходных машин.
Приносим извинения за временные неудобства.
на фото - район дома номер 50 по ул. Кирова, г. Брест
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О запрещении движения по улице Кирова С 15 по 21 июля 2019 по улице Кирова (в районе дома №50) будет запрещено движение транспортных средств и самоходных машин. ...
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