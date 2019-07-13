Мужчина нашел 100$ и принёс их в обменник. Кассир вызвала милицию

Источник материала: Виртуальный Брест

Сотрудниками ОБЭП Барановичского ГОВД проводится работа по выявлению лиц, занимающихся незаконным изготовлением и сбытом фальшивых денежных купюр в национальной валюте и валюте иностранных государств.





Сотрудниками милиции в отделении банка по улице Фроленкова был задержан житель Барановичского района, который хотел обменять купюру достоинством 100 долларов США. У специалиста банка эта купюра вызвала сомнение в подлинности и был вызван наряд милиции (она действительно оказалась фальшивой). Молодой человек пояснил, что деньги нашел на улице и решил их обменять, о том, что они фальшивые даже не знал.

С начала года сотрудниками ОБЭП Барановичского ГОВД было возбужденно 4 уголовных дела по ст. 221 УК Республики Беларусь. Для сравнения, в 2018 году эта цифра составила – 11 уголовных дел.

Чтобы не стать жертвой фальшивомонетчиков и не оказаться в неприятной ситуации, необходимо соблюдать несложные правила.

- не разменивайте купюры незнакомым лицам;

- при продаже автомобиля или недвижимости, лучше проверить получаемую наличность в банке;

- не покупать валюту у «менял», даже если они предлагают обмен по более выгодному курсу;

- приобретая валюту за границей, вы рискуете купить подделку;

- если вы обнаружили купюру сомнительного качества, не пытайтесь ее сбыть, это уже преступление, немедленно обратитесь в милицию;

- совершая покупки на рынке, будьте очень внимательны по отношению к деньгам;

- снимая деньги с банкомата, сохраняйте чеки;

- если вам пытаются сбыть поддельную купюру, и вы это заметили, постарайтесь запомнить приметы сбытчика и приметы людей, с которыми он общается, автотранспорт, на котором он приехал, и позвоните в милицию по номеру «102».

Как показывает анализ, характерными местами сбытов являются рынки, коммерческие киоски, АЗС, предприятия малого бизнеса.

В борьбе с указанными видами преступлений, кроме работы органов внутренних дел, большая роль отводится работникам, непосредственно связанным с приемом денежных средств от населения, прежде всего от их грамотных действий зависит, сможет фальшивомонетчик осуществить свои преступные намерения или нет.

Уважаемые граждане! Любую информацию об изготовителях и сбытчиках поддельных денежных средств можно сообщить в ОВД Барановичского горисполкома по телефону 48-47-20, 48-47-23 или 102.

Начальник ОБЭП Барановичского ГОВД

Юрий Шевелёв