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Российский рубль признан самой недооцененной валютой

14.07.2019 12:41 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Российский рубль признан самой недооцененной валютой

Журнал Economist опубликовал индекс бигмака, согласно которому российский рубль снова, как и полгода назад, признан самой недооцененной валютой в мире.

Так, согласно этому исследованию, валютный курс российской национальной валюты сейчас на 64,5 процента больше его реального значения.

Авторы отмечают, что в США бигмак стоит 5,74 доллара, тогда как в России — 130 рублей, или чуть более двух долларов. Таким образом, справедливый курс российской валюты должен составлять 22,65 рубля за один американский доллар.

Что касается других мировых валют, то на текущий момент наиболее справедливый курс по отношению к доллару имеют шведская крона, канадский доллар, норвежская крона и израильский шекель.

Индекс бигмака определяется исходя из теории о паритете покупательной способности на примере бургера бигмак из ресторана McDonald's. Согласно этой теории, обменные курсы валют в долгосрочной перспективе должны выравниваться в соответствии с ценами на идентичные продуктовые корзины в разных странах, пишут РИА Новости. 

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Журнал Economist опубликовал индекс бигмака, согласно которому российский рубль снова, как и полгода назад, признан самой недооцененной валютой в мире.
 
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