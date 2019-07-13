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Ученые смоделировали изменение климата к 2050 году

14.07.2019 12:44 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

На минувшей неделе ученые лаборатории The Crowther Lab цюрихского Института интегративной биологии представили результаты масштабного исследования, в ходе которого смоделировали изменение климата к 2050 году для 520 городов мира. Исследование цюрихской The Crowther Lab опубликовано в интернет-журнале Plos One американской некоммерческой организации PLOS, пишет "Коммерсант".

Специалисты из Швейцарии считают, что у человечества есть всего 11 лет до того момента, когда климат начнет необратимо меняться.

По их мнению, если за этот период не сократить выбросы парниковых газов, то к 2100 году среднегодовая температура на Земле повысится в среднем на 1,5 °С, а уже к 2050 году мировая экономика потеряет от изменения климата $12 трлн.

Согласно исследованию, во многих городах Северной Европы климат к 2050 году максимально приблизится к нынешнему климату городов Южной Европы и даже Австралии. Например, для Лондона обещают повышение среднегодовой температуры на 2,1 °С, повышение средней температуры в самый теплый месяц года - на 5,9 °С, а в самый холодный месяц года - на 3 °С. Таким образом, исследователи считают, что климат британской столицы к 2050 году приблизится к нынешнему климату испанской Барселоны или австралийского Мельбурна. К другому австралийскому городу, Канберре, к 2050 году приблизится нынешний климат Берлина и Парижа.

Наиболее значительное потепление исследователи ожидают в таких европейских городах, как Будапешт и Вена, там среднегодовая температура вырастет на 3 °С, а сама венгерская столица по своему климату будет походить на столицу Северной Македонии - Скопье. В Белграде среднегодовая температура вырастет на 3,5 °С, приблизившись к Сан-Антонио (Техас, США). Климат техасского Далласа обещают таким городам северной Италии, как Милан и Турин.

Впрочем, есть и города, где климат к 2050 году изменится незначительно. Так, в бразильском Сан-Паулу среднегодовая температура вырастет на 1,4 °С, а средняя температура самого теплого месяца в году - лишь на 0,1 °С. Незначительное изменение обещают и Гонконгу - на 0,2 °С в самом теплом месяце года и на 1,6 °С в среднем за год. Среднегодовая температура в южноафриканском Дурбане вырастет на 1,7 °С, а средняя температура в самом теплом месяце года и вовсе сократится на 0,5 °С.

Российским городам смена климатического пояса не грозит - им обещают лишь движение в сторону городов с более мягким, но все тем же умеренно-континентальным или умеренным климатом. Москве к 2050 году прогнозируют повышение среднегодовой температуры на 3 °С и климат, близкий к нынешнему климату Детройта. А Санкт-Петербург по климату будет похож на болгарскую столицу Софию: среднегодовая температура повысится на 2,9 °С.

 
 
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На минувшей неделе ученые лаборатории The Crowther Lab цюрихского Института интегративной биологии представили результаты масштабного исследования, в ходе которого...
 
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