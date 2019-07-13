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Битва за музыкальный олимп: на «Славянском базаре» определились фавориты

14.07.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

На «Славянском базаре» определились фавориты конкурса молодых исполнителей эстрадной песни. С небольшим отрывом лидирует участник из Казахстана Адильхан Макин, у него 89 баллов. Следом за ним с разницей в два балла – представительница Израиля Илай. Сегодня решающий день испытаний. 16 участников споют мировые хиты и поборются за Гран-при фестиваля, сообщает корреспондент «МИР 24» знает Ольга Забелич.

Праздник музыки – общий для всех, кто в эти дни оказался в Витебске. А у семьи Козловых сегодня особый день: у них свадьба. Сами молодожены из Витебска, поэтому и торжество планировали заранее, чтобы пришлось именно на дни «Славянского базара».

«Это лучший день в нашей жизни. И «Славянский базар», и зарождение новой семьи. Мы поженились. Как глава семьи, хочу пожелать всем счастья», – говорят молодожены Анна и Никита Козловы.

А у этих ребят, возможно, тоже решается судьба. Только – творческая. Накануне состоялся первый конкурсный концерт. Все 16 участников вышли на сцену со славянским хитом. Иностранцам нелегко, но зрителя зажечь удалось.

В этом году организаторы немного изменили правила: отменили полуфинал. Раньше перед тем как попасть на главную сцену «Славянского базара», нужно было пройти отбор. Сегодня же первый выход – и сразу в амфитеатре. Уложиться надо в четыре минуты. Но все получилось. Публика тепло принимала исполнителей.

«Я видел и махали, и хлопали, и пели, и вставали с мест. Очень круто. Я благодарен каждому зрителю, потому что артист без зрителя никуда. Огромное вам спасибо за это», – говорит конкурсант из Беларуси Иван Здонюк.

Победитель получит 20 тысяч долларов. По условиям конкурса Гран-при не делится между участниками. Как и первое место. Телеканал «МИР» по итогам конкурса определит своего фаворита и присудит премию «Песня – путь к содружеству». К ней прилагается и приятный бонус – две тысячи долларов.

Награды победителям вручат на закрытии фестиваля. Оно пройдет в Летнем амфитеатре Витебска 15 июля.



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Теги: Витебск
 
 
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В воскресенье 16 участников споют мировые хиты и поборются за Гран-при фестиваля.
 
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