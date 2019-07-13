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Капотный МАЗ перевернулся на этапе «Шелкового пути»

14.07.2019 13:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На восьмом этапе ралли «Шелковый путь» экипаж лидера грузового зачета Сергея Вязовича перевернулся. Это произошло на 33 километре спецучастка, сообщили в пресс-службе ОАО «МАЗ».



После переворота грузовик встал на колеса, проехал 200 метров и остановился. С членами экипажа все в порядке. После обследования грузовика ребята вернулись к точке старта, где ожидают грузовик техподдержки.

Причины произошедшего, а также информация о том, сможет ли экипаж Сергея Вязовича продолжить дальнейшую борьбу в ралли, уточняются.
 
 
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На восьмом этапе ралли «Шелковый путь» экипаж лидера грузового зачета Сергея Вязовича перевернулся. Это произошло на 33 километре спецучастка, сообщили в...
 
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