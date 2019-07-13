Капотный МАЗ перевернулся на этапе «Шелкового пути»









После переворота грузовик встал на колеса, проехал 200 метров и остановился. С членами экипажа все в порядке. После обследования грузовика ребята вернулись к точке старта, где ожидают грузовик техподдержки.





Причины произошедшего, а также информация о том, сможет ли экипаж Сергея Вязовича продолжить дальнейшую борьбу в ралли, уточняются.