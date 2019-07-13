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Как в Крыму живет ивацевичский бизнесмен Кудинов, который подписал импичмент Лукашенко

14.07.2019 13:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Как сообщает Радио Свабода, Кудинов сохраняет белорусское гражданство.

Как в Крыму живет ивацевичский бизнесмен Кудинов, который подписал импичмент Лукашенко
В престижном районе Севастополя в Крыму сейчас живет бизнесмен, бывший депутат белорусского парламента, сам родом из Слуцка - Владимир Кудинов. Скоро 20 лет, как он вынужденно переехал в Украину, в прошлом году отметил 60-летие.

В 1990-х Кудинов был известной личностью в белорусском публичном пространстве. В 1992 году он создал в Ивацевичах торгово-промышленное предприятие, которое специализировалось на выращиванию крупного рогатого скота и переработке мясных изделий. Обеспечил работой три сотни человек. Был избран депутатом Верховного Совета 13 созыва, сотрудничал с «Гражданским действием».

В ноябре 1996-го стал одним из инициаторов импичмента президента Александра Лукашенко. Его «настойчиво просили» отозвать подпись, он отказался. А потом, без санкции коллег-парламентариев на судебное преследование, обвинили в экономических преступлениях. Кудинов был осужден на 7 лет лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества. Вслед та же судьба постигла другого агитатора за импичмент, бизнесмена Андрея Климова.

В 2001 году дело Кудинова пересмотрели: наказание снизили до 5 лет, с учетом амнистии и уже отбытого срока он вышел на свободу. В тот же год с семьей переехал к родственникам в Севастополь, где вскоре начал новое дело – открыл под Евпаторией две птицефабрики.
 
Сейчас Кудинов – генеральный директор крупной оптовой компании, которая поставляет мясные субпродукты из России и Беларуси. Сохраняет белорусское гражданство: в России у него вид на жительство, до того был такой же в Украине. Белорусское гражданство сохраняет прежде всего для того, чтобы в случае политических изменений вернуться на родину.


«Да, пришлось делать выбор, – продолжает он. – Ведь если ты гражданин какого-либо государства и имеешь вид на жительство в Украине, то в условиях российской администрации этот статус стал попросту недействительным. Езжай тогда на материк в Одессу или Николаев, там живи со своим “видом”. А чтобы быть резидентом и для налогообложения, и вообще всей бизнес-деятельности, нужно иметь вид на жительство в Российской Федерации».

Владимир Кудинов говорит, что антидемократический разворот в Украине и в Крыму начался с президентской каденции Виктора Януковича. Тогда начали укрепляться позиции российских военных в Севастополе, легализовывались прокремлевские силы, а государственные активы переходили донецким дельцам. Все это, по его мнению, способствовало деукраинизации.

«Многие проблемы в Украине возникли вместе с приходом к власти Виктора Януковича – везде донецкие, везд мафия. Это при президенте Викторе Ющенко, Юлии Тимошенко в ранге премьер-министр чувствовалось развитие, движение вперед. А команда Януковича была озабочена только распиливанием бюджета. Думаю, именно моральная и физическая деградация власти наконец привела к Майдану», – говорит он.

Примерно в то же время структуру собственного бизнеса вынужден был пересмотреть и белорусский бизнесмен, изменив свой статус с собственника на наемного администратора.

«Были на то свои причины, но это не самоцель – чтобы обязательно свое дело, – поясняет он. – Можно нормально продать знания и опыт другому работодателю. Что я и сделал. Ничего страшного: что-то приходит, что-то проходит. Не вижу проблем, что ранее был собственником, а сейчас наемным менеджером. По крайней мере, менее нервов, переживаний. Сельское хозяйство – вообще вещь сложная, выгоднее заниматься переработкой».


Владимир Кудинов на рабочем месте

Партнеры фирмы Кудинова – российские предприятия, занимающиеся переработкой мяса. В Севастополе есть склады и холодильные камеры, где хранится говядина, свинина, птица. Недавно ассортимент расширился благодаря белорусам – начались отгрузки с Поставского мясокомбината. Пока это производные крупного рогатого скота, так как белорусская свинина дороже российской – к тому же, в России перепроизводство свинины.

«Естественно, возникает проблема санкций, – опережает вопрос бизнесмен. – Но дело в том, что мы не работаем с белорусскими производителями напрямую – официально Минск не признал ни Крым, ни Абхазию, ни Южную Осетию. Но у нас есть филиалы на материковой части: купили и нам перепродали с минимальной наценкой. Впрочем, по такой же схеме сюда поступает и вся другая белорусская продукция».

Среди основных заказчиков компании Кудинова – крупные оздоровительные учреждения полуострова: санатории, профилактории, курортные центры. Вопреки ожиданиям, объемы поставок падают: отдыхать в Крыму становится все дороже, туристы должны экономить.

«Если сравнить с прошлым годом, санаторно-курортный период опаздывает на месяц. Во-первых, погода – поздно пришла весна, график заездов сместился. Во-вторых, в России падает материальный уровень населения. Люди уже не могут тратить много денег, как когда-то. В-третьих, отдых в Египте или Турции уже дешевле, чем здесь. И хотя статистика говорит, что в июне приехало даже больше, чем в прошлом году, если смотреть на покупательную способность, этого не ощущается».


Бизнесмен говорит, что, по его наблюдениям, количество белорусов в Крыму уменьшилось в разы. Если перед аннексией чуть ли не каждый десятый автомобиль в Севастополе был с белорусскими номерами, то от начала сезона на глаза попалась всего несколько машин с минской и областной регистрацией. Иногда нероссийских туристов ждут неприятные сюрпризы.

«Если у вас, например, карточка российского “Сбербанка” или ВТБ-банка, то можно снять деньги в банкомате, – предупреждает Кудинов. – Но карточки, выданные за рубежом, будут заблокированы. Соответственно, нужно иметь в запасе наличные. Опять же, если ваш телефон зарегистрирован, условно говоря, в Польше, то на роуминг можно даже не рассчитывать. Да даже белорусский – только на территории Украины, за переходом сигнал исчезает».

Владимир Кудинов говорит, что все больше людей с материка России переезжают в Крым – ощущение, что Севастополь разросся чуть ли не вдвое. По крайней мере, для переселенцев вокруг города возникли новые микрорайоны.

«Думаю, 150-200 тысяч человек дал Донецк-Луганск, еще тысяч 200 приехавшие из материковой части России, – допускает он. – Много встречаем сибиряков, а также с Дальнего Востока, Сахалина. Нельзя сравнить же зиму в Хабаровске и в Ялте, изоляцию на сотни километров и бездорожье? Там всегда были неплохие заработки, постепенно накапливали. Сейчас вот приезжают и покупают жилье. Плюс действует льготный период выхода на пенсию, поэтому оседают и спокойно живут».

Владимир Кудинов невольно сравнивает ситуацию в Крыму и Беларуси: за мирным фасадом происходят вещи, которые власти пытаются не афишировать. При этом говорит, что возможности вернуться на родину вовсе не отбрасывает.



«Я не имею властных амбиций – согласился бы на должность начальника департамента исполнения наказаний, – смеется бывший политзаключенный. – Побывавший с обеих сторон, думаю, объективно относился бы к людям, которые преступили закон. Или их просто подставили, подвели под статью. Постепенно Беларусь становится страной, в которой одни сидят, другие охраняют. Не сомневаюсь: если произойдут политические изменения, вернутся многие бывшие сидельцы. Моисей сколько, 40 лет соплеменников за собой водил? Ну, а Григорьевич пока 25. Еще 15 осталось, не так и много».

Референдум о статусе Крыма состоялся 16 марта 2014 года. Мировое сообщество акт аннексии не признала. Россия и ее ключевые лица обложены санкциями, поддержанными Украиной, США, государствами Евросоюза. Согласно Bloomberg, за 5 лет после агрессии российская экономика потеряла более 150 миллиардов долларов. Миллионов туристов не досчитался и сам Крым.

Россия регулярно блокирует резолюции ООН по Крыму. Ее поддерживает Беларусь, хотя от признания результатов референдума официальный Минск и воздержался. При этом белорусский МИД предупредил о последствиях от посещения Крыма через Россию, так как в Украине это расценивается как незаконный визит на временно оккупированную территорию.


Владимир Кудинов родился 11 июня 1959 года в Слуцком районе Минской области. Окончил Минский политехнический институт по специальности инженер-экономист. Работал в налоговой службе Ивацевичского района. С 1992 года – бизнесмен. В Ивацевичах основал фирму, которая занималась животноводством и мясопереработкой. Владел магазинами, которые до сих пор старшее поколение называет “кудиновскими”. Основал “Газету Владимира Кудинова”, которая позже была переименована в “Газету для вас” и просуществовала до конца 2010 года. Много средств выделял на благотворительность, помогал детским домам. В 1995 году был избран депутатом Верховного Совета, вошел во фракцию “Гражданское действие”, был среди депутатов, которые в 1996 году поставили свою подпись за импичмент Александру Лукашенко. В феврале 1997 года его арестовали. Осужден к 7 годам заключения по обвинению в даче взятки. Вышел на свободу досрочно в 2001 году в связи с изменениями в Уголовном кодексе. В 2001 году после вторых президентских выборов переехал в Крым.
 
Теги: Минск
 
 
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Как сообщает Радио Свабода, Кудинов сохраняет белорусское гражданство.
 
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