Чей рычаг влияния окажется сильнее? Козыри в нефтяном вопросе есть не только у Москвы

«Требования о повышении тарифа на транзит нефти через Беларусь справедливы, но не до такой степени, которая была заявлена ​​белорусской стороной. Не до такой степени», – заявил вице-премьер России Дмитрий Козак.





"Белсат" . Справедливым же тарифом российский чиновник считает минимальный – такой же, как на территории России, передает





«Устами Козака Россия наконец признала, что Беларусь, будучи ключевым транзитером нефти для России, продает свои транзитные услуги дешевле, чем, собственно, сама Россия себе. То есть чем «Транснефть» – нефтяным компаниям», – отмечает политолог Валерия Костюгова, главный редактор сайта «Наше мнение».





Российский вице-премьер также добавил, что тарифы транзита индексируются раз в год – 1 января. Тем не менее, Дмитрий Козак подтвердил, что у России есть компромиссное решение, но не озвучил его.





«Любые переговоры – это вопрос цены предложения, цены спроса. Цена российского спроса определяется возможностью экспорта через российские порты. Достаточно нам слишком высоко поднять цены, как мы получим уже чисто российский транзит через собственные терминалы», – говорит Леонид Заико, экономист, руководитель аналитического центра «Стратегия».





А потому, по мнению Леонида Заико, белорусской стороне следует вести себя дипломатично при переговорах с Россией.





Однако политолог Валерия Костюгова подчеркивает, что транзит российских энергоресурсов – это козырь Беларуси. И чей рычаг влияния окажется сильнее, говорить рано. Опрошенные нами жители столицы склонны видеть в запутанных переговорах по нефти больше политики, чем экономики:





«Думаю, политики, скорее всего. Здесь об экономике думают в последнюю очередь. Жизнь такая!»





«Для России важно политика. Их влияние, они расширяют, им политически важнее».





«Я думаю, что эти два понятия неразрывно связаны. И политика, и экономика».





Как раз накануне Министерство финансов нашей страны разместило проспект ((http://minfin.gov.by/upload/gosdolg/vneshniy/prospekt_04072019.pdf)) ценных бумаг в банке России и официально признало, что определяющий риск для Беларуси – отношения с Россией. За последние 10 лет Беларусь получила от Москвы кредитов на 9 миллиардов долларов, но…





«Нет никаких гарантий, что Беларусь продолжит получать аналогичное финансовое поддержание от России в будущем», – говорится в проспекте Минфина.





По словам Валерии Костюговой, Беларуси, чтобы избежать экономического кризиса, нужно не столько искать специальных предложений со стороны России, сколько просто начать реформировать свою экономику:





«Нужно поменять систему стимулов, и предприятиям должно быть выгодно зарабатывать и не терять. И если ее поменять, не нужно будет эта дешевая нефть, которая ежегодно закрывает разницу между тем, сколько мы тратим и сколько зарабатываем».





Однако таких разговоров на высоком уровне не наблюдается.







