СМИ: США готовят санкции против Турции

"Беслат" . О санкциях против Анкары, по информации собеседников агентства, будет объявлено уже в ближайшие дни. Американские власти выбирали из трех возможных вариантов действий, которые имели различные степени воздействия, передает





Какой именно пакет ограничений в итоге решили принять в администрации США, источники не уточнили, заметив, что все санкции были разработаны в рамках закона CAATSA («О противодействии недоброжелателям Америки через санкции»). Документ предусматривает ограничения в отношении стран-контрагентов, которые закупают военную технику у компаний, которые уже находятся в американском черном списке.





Ожидается, что об ограничениях против Анкары Вашингтон объявит уже в конце следующей недели.









Паузу в этом вопросе (поставки комплектующих С-400 начались еще 12 июля) собеседник агентства объяснил тем, что США хотят переждать годовщину попытки государственного переворота в Турции в 2016 году (она будет отмечаться в ночь с 15-го на 16 июля). Таким образом американские власти надеются не допустить дальнейших предположений о том, что за путчем 2016-му стояли Соединенные Штаты (а это утверждают сторонники Эрдогана).





Официальных комментариев по этому поводу СМИ пока не располагают.





Компоненты для российских ЗРК С-400 Турция начала получать в пятницу, 12 июля. В США считают, что эта сделка ставит под угрозу самую дорогую оружейную программу Пентагона, которая касается производства истребителей F-35. Госдеп ранее предупреждал Турцию о возможных последствиях. О несовместимости С-400 и стран НАТО говорили и представители Североатлантического альянса.







