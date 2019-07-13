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СМИ: США готовят санкции против Турции

14.07.2019 13:10 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

У президента США Дональда Трампа определились с пакетом санкций, которые должны быть приняты в отношении Турции за то, что она начала получать в рамках контракта с Россией комплектующие для зенитных ракетных систем С-400. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

О санкциях против Анкары, по информации собеседников агентства, будет объявлено уже в ближайшие дни. Американские власти выбирали из трех возможных вариантов действий, которые имели различные степени воздействия, передает "Беслат".

Какой именно пакет ограничений в итоге решили принять в администрации США, источники не уточнили, заметив, что все санкции были разработаны в рамках закона CAATSA («О противодействии недоброжелателям Америки через санкции»). Документ предусматривает ограничения в отношении стран-контрагентов, которые закупают военную технику у компаний, которые уже находятся в американском черном списке.

Ожидается, что об ограничениях против Анкары Вашингтон объявит уже в конце следующей недели.


Паузу в этом вопросе (поставки комплектующих С-400 начались еще 12 июля) собеседник агентства объяснил тем, что США хотят переждать годовщину попытки государственного переворота в Турции в 2016 году (она будет отмечаться в ночь с 15-го на 16 июля). Таким образом американские власти надеются не допустить дальнейших предположений о том, что за путчем 2016-му стояли Соединенные Штаты (а это утверждают сторонники Эрдогана).

Официальных комментариев по этому поводу СМИ пока не располагают.

Компоненты для российских ЗРК С-400 Турция начала получать в пятницу, 12 июля. В США считают, что эта сделка ставит под угрозу самую дорогую оружейную программу Пентагона, которая касается производства истребителей F-35. Госдеп ранее предупреждал Турцию о возможных последствиях. О несовместимости С-400 и стран НАТО говорили и представители Североатлантического альянса.
 
 
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У президента США Дональда Трампа определились с пакетом санкций, которые должны быть приняты в отношении Турции за то, что она начала получать в рамках контракта с...
 
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