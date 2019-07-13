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Рубль признан самой недооцененной валютой по «индексу биг–мака»

14.07.2019 13:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Российский рубль является самой недооцененной валютой по «индексу биг–мака», сообщает РБК. Рейтинг традиционно публикует журнал The Economist.

Авторы исследования берут за основу стоимость биг–мака в разных странах мира и сравнивают его с курсом валют. После этого они делают вывод о том, какие валюты переоценены, а какие — наоборот, недооценены.

Согласно данным исследования, в США биг–мак стоит $5,74, а в России —130 руб (около $2). Валютный курс рубля при этом на 64,5% выше его реальной стоимости. Этот показатель ниже у таких валют, как украинская гривна, румынская лея, южноафриканский рэнд и малазийский ринггит.

Доллар при этом намного дороже остальных валют. Исключение — швейцарский франк.

Как отмечается, «индекс биг–мака» нередко критикуют из-за того, что заявленная стоимость блюда не всегда совпадает с реальной. Сейчас, по данным на сайте российского McDonald`s, цена сэндвича в Москве составляет 135 руб.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Российский рубль является самой недооцененной валютой по «индексу биг–мака», сообщает РБК. Рейтинг традиционно публикует журнал The Economist.
 
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