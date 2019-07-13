Гомельскую область атакует редкий вредитель — американская белая бабочка

Примечательно, что на старте бурной деятельности бабочки атаковали не огороды и приусадебные участки, а зеленые кварталы улиц. По всей видимости, считают специалисты, все дело в клене ясенелистном — тоже чужом для нас виде, оказавшемся для них хорошо знакомой пищей. Но только этим меню не ограничилось. Далее под прицел насекомых попали плодовые деревья, кустарники, травянистые растения — более 200 видов пришлись по вкусу «американке». Как показала жизнь, работают насекомые быстро. После них остаются лишь обглоданные ветки, словно на улицу нагрянула поздняя осень.





Первым на нездоровую ситуацию обратил внимание областной Комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды. Заместитель председателя комитета Павел Новиков делится тем, что на данный момент уже очевидно:





— Речь идет об американской белой бабочке. Вспышка численности этого инвазивного насекомого отмечена в трех районах — Брагинском, Наровлянском и Хойникском. Точечное распространение вредителя зарегистрировано и в других регионах области. Причина появления — аномально высокая температура и недостаток дождей. Ранее такие вспышки у нас не фиксировались. Сейчас главная задача — работа на предупреждение распространения вредителя. Пока ничего чрезвычайного не происходит, но меры необходимо принять для того, чтобы в дальнейшем избежать более серьезных проблем.









Для понимания сути происходящего специалисты комитета знакомят с «биографией» налетчицы. Родина бабочки — Северная Америка, где она распространена от Канады до Мексики. В Европе появилась в конце 40-х годов прошлого столетия, впоследствии расселилась от Франции до Каспийского моря. Примечательно, «американка» осваивает новые территории не путем естественного перелета, а транспортными средствами, с тарой, упаковочным материалом, грузами с плодами, ягодами и посадочным материалом из зараженных регионов.





Одна бабочка откладывает до 1500 яиц, приводят детали специалисты. Самки второго поколения еще более плодовиты. Гусеницы на первых этапах развития бледно-желтого цвета, но после каждой линьки темнеют, в длину достигают 35 миллиметров. Особенность американских бабочек — коллективное существование: живут колониями, образуя большие паутинные гнезда, порой оплетают паутиной целые деревья. Лет прожорливых бабочек начинается перед или во время цветения яблони. Бабочки второго поколения летают с середины июля до конца августа. В связи с многоядностью, высокой плодовитостью и наличием нескольких поколений за год насекомое стремительно распространяется и представляет опасность прежде всего для садов. Гусеницы питаются мякотью листьев, поглощая все полезные вещества, необходимые для нормального развития, из-за чего урожайность плодовых культур значительно снижается. Большое количество гусениц может съесть все листья растения, что приведет к его неминуемой гибели.





Гомельская областная государственная инспекция по семеноводству, карантину и защите растений уже включилась в работу. По словам директора службы Дениса Веремейчикова, сегодня инспекторы определяют границы очагов, где будет установлен карантинный режим:









— Опасность карантинного объекта заключается в том, что он вредоносен и мало изучен. Поэтому столь пристальное к нему внимание. В качестве аналогии могу привести ситуацию, когда впервые столкнулись с колорадским жуком. Поначалу все усилия были направлены на сокращение его численности, но со временем выработали меры борьбы с вредителем, которые сегодня дают видимый эффект. Комплексно подходим и сейчас. С одной стороны, установление карантинного режима в населенных пунктах подразумевает широкую информационную работу, чтобы привлечь внимание служб, предприятий и людей. С другой — меры борьбы, сочетающие механические и химические методы: срезание и сжигание гнезд насекомых, применение бактериальных препаратов и другие действия, направленные на уничтожение очагов.





О появлении американской белой бабочки оповещены все районы Гомельской области, в том числе предприятия лесного хозяйства. Кто знает, насколько у «американки» разыграется аппетит. В населенных пунктах она уже пробует на зуб лиственные деревья. Специалисты опасаются, что при комфортных погодных условиях бабочка вряд ли засидится на уже освоенной местности и, не исключено, будет искать для потомства новые лакомые территории.





Предотвратить вспышку американской белой бабочки позволяет выявление насекомого на ранних стадиях развития с повторным обследованием каждые семь дней. Обнаруженные гнезда необходимо срезать и сжигать на месте. В связи с невозможностью применения в населенных пунктах химических инсектицидов Институт леса НАН Беларуси рекомендует использовать разрешенный в республике бактериальный препарат «Лепидоцид». Для полного уничтожения необходимо сочетать механический и химический методы: оставшиеся после обработки растений единичные гнезда срезать и сжигать.







