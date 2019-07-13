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Казахстанец лидирует после первого дня конкурса на «Славянском базаре»

14.07.2019 — Разное | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Позади первый день XXVIII Международного конкурса молодых исполнителей эстрадной песни «Витебск-2019», с небольшим отрывом лидирует участник из Казахстана Адильхан Макин, передает корреспондент БЕЛТА.

Как подчеркнули неизменные ведущие конкурса Денис Дудинский и Катерина Раецкая, 16 участников приехали даже с разных континентов, они принадлежат разным культурам и религиям, но их всех объединила музыка.

Под аккомпанемент Национального академического концертого оркестра Беларуси под управлением Михаила Финберга они исполняли славянские хиты. И, как обычно, заряжались позитивом от зала и веселого дуэта ведущих.

Так совпало, что жребий открывать конкурс выпал белорусу. И Ваня Здонюк с первых аккордов разогрел ладони зрителей аплодисментами — вполне заслуженно. Заодно на правах хозяина подготовил аудиторию к такому же теплому приему зарубежных конкурсантов. Правда, и жюри тоже оставило задел для остальных, а Ваня первый день завершил с 82 баллами.

Казахстанец лидирует после первого дня конкурса на «Славянском базаре»

Хотя музыка и объединяет, все же говорим мы на разных языках. А потому к «Катюше» с китайским акцентом в исполнении Сыин Ли сперва надо было немного привыкнуть. Но старания миниатюрной гостьи покорили публику, а уж заключительный пассаж на китайском и вовсе привел в восторг. Закрепила эффект освежающей новизны на конкурсе пикеровка любезностями на китайском и белорусском с полиглотом Дудинским. И в итоге Сыин Ли получила 71 балл.

Казахстанец лидирует после первого дня конкурса на «Славянском базаре»

Свои 89 баллов казах Адильхан Макин добыл буквально в упорной борьбе. Дело в том, что парень не только шикарно и роково-надрывно исполнил, но еще и вызвал на показательный бой Дениса Дудинского — чтобы объяснить, что такое грэпплинг. Обошлось без жертв.

Очевидно, любит жюри не только сильный голос, но и сильных людей в принципе, раз дали представительнице Израиля Илай 87 баллов. Эта хрупкая девушка с мощным вокалом, оказывается, была командиром подразделения израильской армии. Правда, музыкального.

Казахстанец лидирует после первого дня конкурса на «Славянском базаре»

Дмитрий Бабак из Украины специально для своего видеоблога сделал запись прямо со сцены Летнего амфитеатра сразу после выступления, призывая подписываться на него и ставить «лайки». Щедрыми на них были и судьи — 86 баллов в сумме.

Казахстанец лидирует после первого дня конкурса на «Славянском базаре»

Столько же завоевал эмоциональный Георгий Путкарадзе, который запомнился не только отличным белорусским языком, но и щедростью — угостил журналистов настоящей чурчхелой.

Казахстанец лидирует после первого дня конкурса на «Славянском базаре»

Взрывным вокалом студент Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» Иван Дятлов завоевал 85 баллов. Трудно не согласиться с ведущим, который заметил: хорошо, что из физиков-ядерщиков в певцы можно прийти, а вот наоборот — вряд ли.

Казахстанец лидирует после первого дня конкурса на «Славянском базаре»

Прекрасной Паулине из Литвы в качестве бонуса к 85 баллам подарили соломенного коника. Девушка не знала, что увезти с собой в качестве сувенира — ведущие решили подарить: мол, и на удачу, и для здоровья, и семейного счастья.

Казахстанец лидирует после первого дня конкурса на «Славянском базаре»

Известная в Европе модель и композитор Чесс из Мальты, прежде, чем были оглашены баллы (82), научила Дениса Дудинского позировать фотокамерам.

Казахстанец лидирует после первого дня конкурса на «Славянском базаре»

Монику Манучарову из Армении 78 баллов не особо расстроили, ведь 22 июля у девушки свадьба. И ее прямо на сцене познакомили с беларусскими свадебными танцами.

Казахстанец лидирует после первого дня конкурса на «Славянском базаре»

Столько же получил и самый молодой, 18-летний конкурсант — Ники Танев из Болгарии. Зато у парня отличное чувство юмора. Своим главным достижением в жизни он считает то, что согласился приехать на «Славянский базар» без бабушки. Сам не разрешил, «потому что кто-то должен смотреть за их пчелами».

Казахстанец лидирует после первого дня конкурса на «Славянском базаре»

Эмина из Германии, можно сказать, совершила на «Славянском базаре» камбэк — 22 года назад она уже была на сцене Летнего амфитеатра, когда ее беременная мама Элада сама была конкурсанткой. И теперь мама снова вышла на сцену и спела все ту же песню «Что знает о любви любовь». Все-таки «Славянский базар» — это любовь навсегда.

Казахстанец лидирует после первого дня конкурса на «Славянском базаре»

БелТА
 
Теги: Витебск
 
 
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Позади первый день XXVIII Международного конкурса молодых исполнителей эстрадной песни «Витебск-2019», с небольшим отрывом лидирует участник из Казахстана Адильхан...
 
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