Срок срочной службы могут включить в трудовой стаж для пенсии

По мнению министра обороны Беларуси Андрея Равкова, указанная мера позволит повысить престиж срочной службы.

Как сообщали ранее в Минобороны, зачет срока службы в страховой пенсионный стаж поддержано большинством госорганов. Министерство обороны также работает над предоставлением иных преференций отслужившим в армии. Предполагается, что в январе 2020-го вступит в силу закон, согласно которому первоочередное право на получение места в общежитии будет предоставлено учащимся, прошедшим срочную военную службу либо службу в резерве, — тем, у кого есть рекомендации воинских частей.