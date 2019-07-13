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Срок срочной службы могут включить в трудовой стаж для пенсии

14.07.2019 — Разное | Полымя  
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Источник материала: Полымя

По мнению министра обороны Беларуси Андрея Равкова, указанная мера позволит повысить престиж срочной службы.

Срок срочной службы могут включить в трудовой стаж для пенсии

Об этом руководитель оборонного ведомства сообщил сегодня журналистам, передает БЕЛТА.

По словам Андрея Равкова, Минобороны внесло еще одно предложение Минтруда — «ввести коэффициенты в зависимости от продолжительности срочной военной службы для перерасчета пенсионного стажа».

Реализация этого предложения позволит фактически без увеличения финансовой нагрузки на бюджет повысить значимость срочной службы, добавил министр.

Как сообщали ранее в Минобороны, зачет срока службы в страховой пенсионный стаж поддержано большинством госорганов. Министерство обороны также работает над предоставлением иных преференций отслужившим в армии. Предполагается, что в январе 2020-го вступит в силу закон, согласно которому первоочередное право на получение места в общежитии будет предоставлено учащимся, прошедшим срочную военную службу либо службу в резерве, — тем, у кого есть рекомендации воинских частей.

 
 
Ссылка на источник 24
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По мнению министра обороны Беларуси Андрея Равкова, указанная мера позволит повысить престиж срочной службы. Об этом руководитель оборонного ведомства сообщил...
 
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