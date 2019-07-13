В Британии женщина умерла из-за металлической трубочки для питья. Началась волна паники

Источник материала: KYKY

В Великобритании случилась жуткая история: 60-летняя Елена Стразерс-Гарднер упала на многоразовую трубочку и умерла. Инцидент произошёл ещё в ноябре, но судмедэксперты выпустили отчёт только сейчас, пишет tjournal.ru.

Как это произошло?

В заключение экспертов сказано, что это был несчастный случай. Британка шла по дому, держа в руке кружу, в которой была 25-сантиметровая трубочка из нержавеющей стали. Женщина упала, трубочка пробила ей глаз, что привело к черепно-мозговой травме. Елену увезли в больницу, но на следующий день она скончалась.



Если верить словам помощника судмедэксперта Брендана Аллена, главной причиной несчастного случая стал факт, что соломинка не просто болталась в кружке, а была закреплена. Если бы не это, она могло просто выпасть из чашки.



Как в мире относятся к многоразовым трубочкам



Сейчас эта вещь набирает сильную популярность в США и Европе, потому что там массово борются с пластиковым загрязнением. К слову, в некоторых странах уже даже запретили пластиковые соломинки – в Беларуси об этом тоже думают, а вот в Великобритании уже решили. Там запрет на использование одноразовых трубочек вступит в апреле 2020 года.

Как отметили в NYT, в остальном мире идея запрета столкнулась с сопротивлением людей, ухаживающих за людьми с ограниченными возможностями. Они выразили беспокойство по поводу безопасности и доступности трубочек, без которых не могут прожить многие инвалиды. Например, в 2018 году в Калифорнии и Сиэттле запретили одноразовые пластиковые трубочки, и с тех пор трубочки для питья в целом стало сложнее найти в магазинах.



Отказаться от пластиковых трубочек к 2020 году хотят и в глобальной сети Starbucks. При этом кофейня не планирует переходить на многоразовые трубочки из-за травмоопасности. Ими поранились как минимум три ребёнка в США и Канаде. Об опасности металлических трубочек также предупреждают дантисты. По словам Тимоти Чейза из SmilesNY Cosmetic and Implant Dentistry, такие трубочки могут быть опасны для здоровья зубов. Кроме того, важно следить за чистотой многоразовых трубочек, чтобы на них не завелись бактерии.