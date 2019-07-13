Шашлык, уха и настоящий пир. Как отметили День деревни Малая Падерь

Источник материала: Слуцк Город

В субботу, 13 июля, в Малой Падери состоялся праздник деревни. Инициаторами стала активная молодёжь, а поддержал идею председатель Кировского сельсовета Сергей Мерный. В этот вечер на праздник пришли почти все местные жители и несколько случчан. Как прошёл День деревни в целом, читайте в репортаже SlutskGorod.





Мероприятие началось в 18.00. На поле в начале деревни развернулось настоящее пиршество. Своими силами сельчане накрыли столы: кто-то принёс мясную нарезку, салаты и бутерброды, кто-то приготовил котлеты и картошку. В нескольких метрах от столов мужчины жарили шашлык и угощали всех присутствующих. А подростки тут же варили уху и предлагали гостям.





За день до праздника местные жители смастерили лавочки для зрителей, которых в этот вечер приехали поздравить местные артисты. Для детей организовали надувной городок и батут. На территории работала автолавка и несколько торговых точек с игрушками. Так же в продаже были сахарная вата, попкорн и беспроигрышная лотерея. Поддержку в организации мероприятия оказал председатель Кировского сельсовета Сергей Мерный.



Сергей Мерный в окружении активной молодёжи деревни Малая Падерь. Фото: Ольга Кононович.

« Я в должности председателя всего год, и при мне это первый такой праздник. Я был приятно удивлён, что инициатором мероприятия выступила молодёжь, которая и задала тон празднику. Порадовало, что жители отзывчивые, добродушные и активно приняли участие. Всё прошло хорошо, на уровне сельского населённого пункта. Хотелось бы конечно подобные мероприятия организовывать для каждой деревни», - сказал Сергей Мерный.





Поздравляли сельчан приглашённые гости и заведующая Клепчанским СДК Галина Королик. Подарками отметили 4 человек, которые всю жизнь работали в колхозе: Михаил Лемеш - бывший председатель колхоза, Евгений Михайловский, Владимир Чекан и Валентина Максимовна Шибалович. Кроме того женщине вручили подарок, как самому старейшему жителю деревни, ведь в этом году ей исполнилось 88 лет. Так же поздравили самого молодого жителя деревни – Маргариту Кусову, семью Сукала - пару, которая прожила 57 лет в браке, и многодетную семью Жданко.





« Праздник нам очень понравился, мы даже не думали, что так организовано всё будет. Хочу сказать большое спасибо за это старосте деревни Анастасии Жданко. Все большие молодцы, что так активно приняли участие», - выразила своё мнение о мероприятии Галина Королик.



Анастасия Жданко - староста деревни, которая инициировала праздник. Фото: Ольга Кононович.

В этот вечер в деревне было шумно и весело, несмотря на грозу, которая немного испортила погоду. Местные жители не растерялись, и праздник продолжили в доме односельчанина.



Лидия Киреевна Гилевская долгое время жила в Малой Падери. Сейчас живёт в городе. Женщина специально пришла на праздник, чтобы поздравить односельчан. Фото: Ольга Кононович.





Ольга Кононович

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