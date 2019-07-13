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В Пинске зазвучала «Фанфара Полесья»
14.07.2019 15:46 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В город приехали участники 1-го открытого фестиваля духовых оркестров.
13 июля у скульптуры пинчука в самом начале улицы Ленина в Пинске было, как никогда, многолюдно. Здесь на марш-парад собрались участники 1-го открытого фестиваля духовых оркестров «Фанфара Полесья». Мероприятие приурочено к 75-летию освобождения Пинска от немецко-фашистских захватчиков.
К участию в фестивале было заявлено 7 коллективов. Приехали только 4. Все четверо прошлись марш-парадом по улицам Ленина и Днепровской флотилии в городской парк культуры и отдыха. Возглавил шествие концертный оркестр духовой и эстрадной музыки Городского Дома культуры под управлением Михаила Агиевича.
Молодёжный духовой оркестр Лобезского Дома культуры из Польши прибыл в столицу Полесья во второй раз. Как рассказал «Медиа-Полесью» руководитель коллектива Дариуш Ледзион, нынешний приезд в Пинск лично для него стал десятым.
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На пешеходке было многолюдно
Концертный оркестр духовой и эстрадной музыки под управлением Михаила Агиевича
Молодёжный духовой оркестр Лобезского Дома культуры
Духовой оркестр Истринского Дома культуры из Московской области.
Заслуженный коллектив Беларуси образцово-показательный оркестр внутренних войск МВД
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В город приехали участники 1-го открытого фестиваля духовых оркестров. 13 июля у скульптуры пинчука в самом начале улицы Ленина в Пинске было, как никогда,...
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