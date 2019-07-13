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В Пинске зазвучала «Фанфара Полесья»

14.07.2019 15:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В город приехали участники 1-го открытого фестиваля духовых оркестров.

В Пинске зазвучала «Фанфара Полесья»

13 июля у скульптуры пинчука в самом начале улицы Ленина в Пинске было, как никогда, многолюдно. Здесь на марш-парад собрались участники 1-го открытого фестиваля духовых оркестров «Фанфара Полесья». Мероприятие приурочено к 75-летию освобождения Пинска от немецко-фашистских захватчиков.

К участию в фестивале было заявлено 7 коллективов. Приехали только 4. Все четверо прошлись марш-парадом по улицам Ленина и Днепровской флотилии в городской парк культуры и отдыха. Возглавил шествие концертный оркестр духовой и эстрадной музыки Городского Дома культуры под управлением Михаила Агиевича.

В Пинске зазвучала «Фанфара Полесья»

Молодёжный духовой оркестр Лобезского Дома культуры из Польши прибыл в столицу Полесья во второй раз. Как рассказал «Медиа-Полесью» руководитель коллектива Дариуш Ледзион, нынешний приезд в Пинск лично для него стал десятым.

В Пинске зазвучала «Фанфара Полесья»

В Пинске зазвучала «Фанфара Полесья»

Духовой оркестр Истринского Дома культуры из Московской области

В Пинске зазвучала «Фанфара Полесья»

Заслуженный коллектив Беларуси образцово-показательный оркестр внутренних войск МВД под управлением Сергея Солодухина и Олега Сябера

В Пинске зазвучала «Фанфара Полесья»

На пешеходке было многолюдно

В Пинске зазвучала «Фанфара Полесья»

Концертный оркестр духовой и эстрадной музыки под управлением Михаила Агиевича

В Пинске зазвучала «Фанфара Полесья»

Молодёжный духовой оркестр Лобезского Дома культуры

В Пинске зазвучала «Фанфара Полесья»

Духовой оркестр Истринского Дома культуры из Московской области.

В Пинске зазвучала «Фанфара Полесья»

Заслуженный коллектив Беларуси образцово-показательный оркестр внутренних войск МВД

В Пинске зазвучала «Фанфара Полесья»

Пинчане идут в парк

В Пинске зазвучала «Фанфара Полесья»

Гостей встречали хлебом и солью

В Пинске зазвучала «Фанфара Полесья»

В Пинске зазвучала «Фанфара Полесья»

В Пинске зазвучала «Фанфара Полесья»

Мэр города Иван Ревковец

В Пинске зазвучала «Фанфара Полесья»

Участников фестиваля наградили памятными дипломами и сувенирами

В Пинске зазвучала «Фанфара Полесья»

Выступления в городском парке продлятся до позднего вечера.

 
 
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  В город приехали участники 1-го открытого фестиваля духовых оркестров. 13 июля у скульптуры пинчука в самом начале улицы Ленина в Пинске было, как никогда,...
 
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