В Пинске зазвучала «Фанфара Полесья»

Источник материала: Виртуальный Брест

В город приехали участники 1-го открытого фестиваля духовых оркестров.





13 июля у скульптуры пинчука в самом начале улицы Ленина в Пинске было, как никогда, многолюдно. Здесь на марш-парад собрались участники 1-го открытого фестиваля духовых оркестров «Фанфара Полесья». Мероприятие приурочено к 75-летию освобождения Пинска от немецко-фашистских захватчиков.

К участию в фестивале было заявлено 7 коллективов. Приехали только 4. Все четверо прошлись марш-парадом по улицам Ленина и Днепровской флотилии в городской парк культуры и отдыха. Возглавил шествие концертный оркестр духовой и эстрадной музыки Городского Дома культуры под управлением Михаила Агиевича.





Молодёжный духовой оркестр Лобезского Дома культуры из Польши прибыл в столицу Полесья во второй раз. Как рассказал «Медиа-Полесью» руководитель коллектива Дариуш Ледзион, нынешний приезд в Пинск лично для него стал десятым.









Духовой оркестр Истринского Дома культуры из Московской области





Заслуженный коллектив Беларуси образцово-показательный оркестр внутренних войск МВД под управлением Сергея Солодухина и Олега Сябера





На пешеходке было многолюдно





Концертный оркестр духовой и эстрадной музыки под управлением Михаила Агиевича





Молодёжный духовой оркестр Лобезского Дома культуры





Духовой оркестр Истринского Дома культуры из Московской области.





Заслуженный коллектив Беларуси образцово-показательный оркестр внутренних войск МВД





Пинчане идут в парк





Гостей встречали хлебом и солью













Мэр города Иван Ревковец





Участников фестиваля наградили памятными дипломами и сувенирами





Выступления в городском парке продлятся до позднего вечера.