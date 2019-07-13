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Сотни мотоциклов, рёв моторов и зрелищные трюки. Как прошёл мотопарад в Лунинце
14.07.2019 15:46 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
На выходных Лунинец празднует День города. Одним из самых ярких и зрелищных в субботней программе стал мотопарад и выступление стантрайдеров.
Колонной в сопровождении
Там можно было полюбоваться разнообразием мототехники, сфотографироваться с брутальными, но очень приветливыми байкерами, посмотреть, на что горазд трюкачи на мотоциклах и квадроцикле (среди них и лунинчанин Дмитрий Труханович).
Как проходил мотопарад, смотрите в фоторепортаже корреспондента Медиа-Полесья.
Многие ожидали мотоциклистов по улице Советской (в программе празднования сообщалось, что колонна проедет и по этой улице), но накануне маршрут изменили. Глава мотоклуба «Шалёныя секачы» Сергей Ковалевич приносит свои извинения, а также благодарит лунинчан, которые не поленились прийти на мотопарад с другой части города.
Напомним, в эти дни в Лунинецком районе проходит международный байк-фест «ХЗ-III».
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На выходных Лунинец празднует День города. Одним из самых ярких и зрелищных в субботней программе стал мотопарад и выступление стантрайдеров. Колонной в...
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