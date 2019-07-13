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Сотни мотоциклов, рёв моторов и зрелищные трюки. Как прошёл мотопарад в Лунинце

14.07.2019 15:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

На выходных Лунинец празднует День города. Одним из самых ярких и зрелищных в субботней программе стал мотопарад и выступление стантрайдеров.

Сотни мотоциклов, рёв моторов и зрелищные трюки. Как прошёл мотопарад в Лунинце

Колонной в сопровождении ГАИ байкеры (а также МАЗ-участник ралли «Париж-Дакар») проехали по городу в сторону мотодрома.

Там можно было полюбоваться разнообразием мототехники, сфотографироваться с брутальными, но очень приветливыми байкерами, посмотреть, на что горазд трюкачи на мотоциклах и квадроцикле (среди них и лунинчанин Дмитрий Труханович).

Как проходил мотопарад, смотрите в фоторепортаже корреспондента Медиа-Полесья.

Сотни мотоциклов, рёв моторов и зрелищные трюки. Как прошёл мотопарад в Лунинце

Сотни мотоциклов, рёв моторов и зрелищные трюки. Как прошёл мотопарад в Лунинце

Сотни мотоциклов, рёв моторов и зрелищные трюки. Как прошёл мотопарад в Лунинце

Сотни мотоциклов, рёв моторов и зрелищные трюки. Как прошёл мотопарад в Лунинце

Сотни мотоциклов, рёв моторов и зрелищные трюки. Как прошёл мотопарад в Лунинце

Сотни мотоциклов, рёв моторов и зрелищные трюки. Как прошёл мотопарад в Лунинце

Сотни мотоциклов, рёв моторов и зрелищные трюки. Как прошёл мотопарад в Лунинце

Сотни мотоциклов, рёв моторов и зрелищные трюки. Как прошёл мотопарад в Лунинце

Сотни мотоциклов, рёв моторов и зрелищные трюки. Как прошёл мотопарад в Лунинце

Сотни мотоциклов, рёв моторов и зрелищные трюки. Как прошёл мотопарад в Лунинце

Сотни мотоциклов, рёв моторов и зрелищные трюки. Как прошёл мотопарад в Лунинце

Сотни мотоциклов, рёв моторов и зрелищные трюки. Как прошёл мотопарад в Лунинце

Сотни мотоциклов, рёв моторов и зрелищные трюки. Как прошёл мотопарад в Лунинце

Сотни мотоциклов, рёв моторов и зрелищные трюки. Как прошёл мотопарад в Лунинце

Сотни мотоциклов, рёв моторов и зрелищные трюки. Как прошёл мотопарад в Лунинце

Сотни мотоциклов, рёв моторов и зрелищные трюки. Как прошёл мотопарад в Лунинце

Сотни мотоциклов, рёв моторов и зрелищные трюки. Как прошёл мотопарад в Лунинце

Сотни мотоциклов, рёв моторов и зрелищные трюки. Как прошёл мотопарад в Лунинце

Сотни мотоциклов, рёв моторов и зрелищные трюки. Как прошёл мотопарад в Лунинце

Сотни мотоциклов, рёв моторов и зрелищные трюки. Как прошёл мотопарад в Лунинце

Сотни мотоциклов, рёв моторов и зрелищные трюки. Как прошёл мотопарад в Лунинце

Сотни мотоциклов, рёв моторов и зрелищные трюки. Как прошёл мотопарад в Лунинце

Сотни мотоциклов, рёв моторов и зрелищные трюки. Как прошёл мотопарад в Лунинце

Многие ожидали мотоциклистов по улице Советской (в программе празднования сообщалось, что колонна проедет и по этой улице), но накануне маршрут изменили. Глава мотоклуба «Шалёныя секачы» Сергей Ковалевич приносит свои извинения, а также благодарит лунинчан, которые не поленились прийти на мотопарад с другой части города.

Сотни мотоциклов, рёв моторов и зрелищные трюки. Как прошёл мотопарад в Лунинце

Напомним, в эти дни в Лунинецком районе проходит международный байк-фест «ХЗ-III».

 
 
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  На выходных Лунинец празднует День города. Одним из самых ярких и зрелищных в субботней программе стал мотопарад и выступление стантрайдеров. Колонной в...
 
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