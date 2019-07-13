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Праздничные торжества в Париже проходят в условиях жесткого контроля со стороны полиции

14.07.2019 14:20 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

По случаю празднования Дня взятия Бастилии в Париже в столичная префектура полиции приняла ряд дополнительных мер по обеспечению общественного порядка, особенно во время парада на Елисейских полях, сообщают французские СМИ.

Газета "Фигаро" отмечает со ссылкой на министра внутренних дел Кристофа Кастанера, что в ночь с субботы на воскресенье префектура Парижа развернула 2,5 тыс. полицейских, которые будут обеспечивать порядок до конца выходных.

В кварталах Елисейских полей, Елисейского дворца, Национального собрания, собора Нотр-Дам, площади Конкорд, музея Лувр, Дома инвалидов, Эйфелевой башни и площади Трокадеро запрещены любые формы собраний "желтых жилетов", предупредила префектура. Накануне несколько сотен "желтых жилетов" провели акции протеста в Париже, которые были отмечены незначительными стычками с полицией.

Несмотря на это, в социальных сетях актив "желтых жилетов" пытался мобилизовать участников на протестные мероприятия в день национального праздника.

Канал BFMTV передал, что полиция утром перед началом праздничной церемонии задержала близ Елисейских полей известных активистов движения "желтых жилетов" Эрика Друэ и Жерома Родригеса.

Отмечается, что некоторые "желтые жилеты", проникшие к местам празднования, сопровождали свистом традиционный парадный проезд президента Эмманюэля Макрона к площади Согласия.

Полиция установила строгий периметр безопасности в местах проведения торжеств и праздничных мероприятий, который соблюдается с 6:00 до 14:00 местного времени (7:00-15:00 мск). Автомобильное движение в ряде чувствительных кварталов ограничено или запрещено уже с субботы.

Развернуты посты фильтрации зрителей, которые, в частности, обеспечивают досмотр сумок.

 
 
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По случаю празднования Дня взятия Бастилии в Париже в столичная префектура полиции приняла ряд дополнительных мер по обеспечению общественного порядка,...
 
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