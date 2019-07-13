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ЕС вновь призвал РФ решить проблему ракет 9M729 и сберечь ДРСМД

14.07.2019 13:23 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Евросоюз поддерживает сохранение достижений Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и призывает Россию вернуться к договору, заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

"Жизнеспособность и эффективность соглашений о контроле над вооружениями, разоружении и нераспространении требуют их полного соблюдения. В этом контексте мы подчеркиваем важность Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, который внес значительный вклад в европейскую безопасность и в более широком плане - в международную безопасность за последние 30 лет", - говорится в заявлении Могерини, распространенном в воскресенье в Брюсселе.

"Мы глубоко обеспокоены событиями, связанными с Договором о РСМД, который может закончиться 2 августа 2019 года. Мы сожалеем об официальном решении России приостановить свои обязательства по Договору о РСМД 3 июля 2019 года. Мы настоятельно призываем Российскую Федерацию найти эффективное решение в связи с неоднократно высказывавшимися серьезными опасениями по поводу разработки, летных испытаний и развертывания ее наземной ракетной системы 9M729, а также с серьезными опасениями, связанными с несоблюдением Договора РСМД", - подчеркнула глава европейской дипломатии.

Она заявила, что в этой связи необходимо немедленно предпринять существенные и прозрачные действия для обеспечения полного и поддающегося проверке соблюдения положений Договора о РСМД. По ее словам, "предстоящие дни представляют собой последнюю возможность для диалога и принятия необходимых мер для сохранения этого важного компонента архитектуры европейской безопасности".

"Учитывая сложную и все более нестабильную обстановку в области безопасности, мы подчеркиваем необходимость сохранения и дальнейшего продвижения общих процессов контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения и призываем к дальнейшему прогрессу во всех аспектах разоружения и нераспространения в целях укрепления глобальной безопасности", - отмечается в коммюнике.

Высокий представитель ЕС по иностранным делам указала на необходимость в условиях возросшей напряженности проявления осторожности, "чтобы не вступить на путь новой гонки вооружений, которая восполнила бы значительные сокращения, достигнутые после окончания холодной войны".

"Мы призываем Соединенные Штаты и Российскую Федерацию добиваться дальнейших сокращений своих арсеналов, в том числе стратегических и нестратегических, развернутых и неразвернутых ядерных вооружений, принимая во внимание особую ответственность государств, обладающих крупнейшими ядерными арсеналами. Мы приветствовали бы скорейший и активный диалог о будущем нового договора СНВ после 2021 года и о других механизмах контроля над вооружениями.

Могерини от имени ЕС призвала все государства поддерживать целостность основанной на правилах эффективной многосторонней международной системы.

"Это необходимо для поддержания международного мира и безопасности. Мы обеспокоены тем, что международный режим разоружения и нераспространения подвергается серьезному испытанию", - заявила высокий представитель ЕС по иностранным делам.

3 июля президент РФ Владимир Путин подписал закон о приостановлении Россией действия ДРСМД.

"Приостановить действие Договора между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединенными Штатами Америки о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности, подписанного в городе Вашингтоне 8 декабря 1987 года", - говорится в тексте закона, размещенном на официальном интернет-портале правовой информации.

Решение о возобновлении РФ действия договора принимается президентом РФ.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Закон был принят Госдумой 18 июня и одобрен Советом Федерации 26 июня.

Договор о РСМД вступил в силу 1 июня 1988 г. Договор положил конец ракетному кризису в Европе, который разразился в результате размещения в Европе советских ракет и американских "Першингов". Документом предусмотрена ликвидация целого класса ракет: он запрещает сторонам производить, испытывать и развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней дальности (от 1000 до 5500 км) и меньшей дальности (от 500 до 1000 км), а также пусковые установки для них.

20 октября 2018 года президент США Дональд Трамп заявил о намерении выйти из ДРСМД в связи с тем, что российская сторона нарушает его положения. 4 декабря госсекретарь США Майк Помпео потребовал от России в течение 60 дней уничтожить или модифицировать ракету 9М729, которая по своим параметрам, как утверждают в Вашингтоне, нарушает договор. Впоследствии американская сторона ужесточила требования, настаивая только на верифицируемом уничтожении ракеты.

Россия отвергла обвинения американской стороны по своей ракете, выдвинув встречные претензии к США.

Администрация США объявила, что приостанавливает участие в ДРСМД 2 февраля, а через шесть месяцев выйдет из договора, если Россия не вернется к его соблюдению.

2 февраля Путин заявил, что ответ России на выход США из ДРСМД будет зеркальным, Москва приостанавливает участие в договоре и начинает НИОКР по созданию новых видов ракет.

 
 
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Евросоюз поддерживает сохранение достижений Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и призывает Россию вернуться к договору, заявила...
 
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