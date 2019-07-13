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Кадышева, Майданов и Dream Dance Fest: чем будут удивлять на «Славянском базаре» 14 июля
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Витебске продолжается праздник искусства «Славянский базар», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Начался этот фестивальный день с большой зарядки на площади Победы. На разминку вышли участники нового для Витебска фестиваля Dream Dance Fest.
Конкурс в совершенно разных хореографических направлениях стартовал утром и продлится до позднего вечера. На сцену под открытым небом выйдут почти полторы тысячи танцоров.
Александр Лавринович, организатор Dream Dance Fest:
«Славянский базар» продолжается. 14 июля в Витебске с сольными концертами выступят Надежда Кадышева и Денис Майданов.
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Новости Беларуси. В Витебске продолжается праздник искусства «Славянский базар», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Начался этот фестивальный день...
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