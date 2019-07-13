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Александр Лукашенко поздравил Эммануэля Макрона с Днём взятия Бастилии
Источник материала: СТВ
Новости Франции. Франция 14 июля отмечает День взятия Бастилии. Торжества проходят по всей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Главные – по традиции в Париже. В честь праздника на Елисейских полях каждый год проводится военный парад.
С национальным праздником президента Франции Эммануэля Макрона поздравил глава белорусского государства Александр Лукашенко.
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Новости Франции. Франция 14 июля отмечает День взятия Бастилии. Торжества проходят по всей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Главные – по...
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