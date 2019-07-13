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Александр Лукашенко поздравил Эммануэля Макрона с Днём взятия Бастилии

14.07.2019 15:35 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Франции. Франция 14 июля отмечает День взятия Бастилии. Торжества проходят по всей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко поздравил Эммануэля Макрона с Днём взятия Бастилии

Главные – по традиции в Париже. В честь праздника на Елисейских полях каждый год проводится военный парад.

Александр Лукашенко поздравил Эммануэля Макрона с Днём взятия Бастилии

С национальным праздником президента Франции Эммануэля Макрона поздравил глава белорусского государства Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко поздравил Эммануэля Макрона с Днём взятия Бастилии

Люди в материале: Эммануэль Макрон, Александр Лукашенко
 
 
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Новости Франции. Франция 14 июля отмечает День взятия Бастилии. Торжества проходят по всей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Главные – по...
 
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